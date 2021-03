"Me decían, 'enójate más'": Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann actuaron sus peleas en reality show

La peleas entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann dentro del reality show ‘De viaje con los Derbez’ fueron actuadas, confesó la misma actriz en un reciente podcast. (Suscríbete aquí a Disney Plus)

Aislinn Derbez reveló que en el programa de telerrealidad protagonizado por su familia, una de las dos peleas que tuvo con Mauricio Ochmann fueron fingidas, pues era la producción del programa quienes pedían a ambos que se enojaran.

La actriz y su hermano, José Eduardo Derbez, realizaron juntos un podcast donde discutieron diversos temas, entre los que se destacó los supuestos enfrentamientos entre ella y su ex pareja, Mauricio Ochmann.

Esto surgió a raíz de un comentario por parte de José Eduardo, quien comenzó a hablar del reality ‘De viaje con los Derbez’ y sobre las acusaciones de que este era actuado. Negando que los momentos vistos en la pantalla son fingidos, tomó como ejemplo las peleas entre Aislinn y su ex esposo.

“Siempre me dicen: ‘oye ¿la temporada de De viaje con Los Derbez, es actuada?’, y yo le digo: '¿no vieron las peleas de Ais y Mau?, ya no están juntos’, ¿qué tan actuada puede ser?", dijo.

A esto, la hija mayor de Eugenio Derbez contradijo a su hermano, pues reveló que por lo menos una de las peleas que se vio en el programa sí fue fingida, esto por indicación de la producción.

“Espérate un momento, porque esas peleas sí fueron actuadas que es lo peor de todo. La única pelea que sale en esa serie fue actuada, nos obligaron a pelear”.

Sin embargo, no todo fue ficción, pues Aislinn Derbez recordó que sí hubo otra pelea que sí fue real: “Bueno, la de la montaña no, pero la peleita que tuvimos en el picnic, es fue fingida, es lo peor de todo”.

La pelea que Aislinn Derbez menciona como falsa, fue una que tuvieron durante la primera temporada, en que la actriz organiza un picnic romántico para su ex pareja, que terminó en una discusión al ver que Mauricio presta más atención a Kailani, hija de ambos, y no muestra interés en convivir con la familia entera.

“Me decían, ‘enojate más’, pero yo no soy así (...) por eso yo me rehusé en la segunda temporada a volver a actuar o a volver a fingir nada, porque luego me dicen que ando yo de loca y tóxica”.

