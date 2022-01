"Me dejaron muerta en mi vida", mamá de Octavio Ocaña manda mensaje a responsables de su deceso

"Él está enojado y está manifestándose porque quiere justicia, quiere que esa gente pague lo que le hicieron, porque lo mataron, él no está tranquilo".

Externó que nunca podrá superar este dolor: "como todas las madres que pierden a sus hijos, nosotros esperamos que ellos nos entierren, no nosotros a ellos".

Que Dios los perdone, porque a mí me dejaron muerta en mi vida, a mí y a su papá, quisiera ponerme enfrente de ellos y decirles: 'así como mataron a mi hijo, acaben de matarme a mí'.

Al no obedecer un alto que le marcaron unos policías municipales de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, se originó una persecución por varias calles de la zona y terminó a orillas del kilómetro 5 de la autopista Chamapa-Lechería, a la altura del municipio de Atizapán de Zaragoza.

En una charla con la revista Aquí, la mamá de Octavio Ocaña, el recordado "Benito Rivers" de la serie "Vecinos" (uno de los programas de mayor rating de Televisa), confesó que en ocasiones le dice a su hijo: "si me necesitas, ven por mi hijito", aunque sabe que esto suena egoísta porque tiene otras dos hijas "que me pueden necesitar, pero ellas ya hicieron su vida y él era mi niño chiquito, siento que nos necesita".

Han pasado casi tres meses del fallecimiento del actor de televisión Octavio Ocaña y para su mamá, la señora Ana Lucía Ocaña , "es un sueño del que quisiera despertar". La familia exige justicia y no permitirá que su muerte quede impune .

