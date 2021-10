"Me dejas muerta en vida", novia de Octavio Ocaña, actor de "Vecinos", publica desgarrador mensaje

Nerea Godínez, la novia y prometida del actor mexicano Octavio Ocaña, publicó en las stories de su cuenta en Instagram, una serie de mensajes con los cuales expresa su sentir ante su inesperada muerte. El joven histrión quien interpretó a "Benito Rivers" en la serie de Televisa "Vecinos", falleció tras recibir un impacto de bala. Las causas aún no han sido esclarecidas.

En una de sus stories compartió un video que publicó la cuenta del programa "Cuéntamelo YA!", donde además escribió un desgarrador mensaje:

Mi papi hermoso, me dejas muerta en vida. Te amo por toda la eternidad.

Nerea Godínez consternada por la muerte de su novio Octavio Ocaña.

En otra storie publicó una fotografía junto al actor de la serie "Vecinos", acompañada de la canción "Confieso" de la cantautora puertorriqueña Kany García.

Una parte de la letra de esta canción dice: "confieso que me haces tanta falta para decirme 'todo va a estar bien', para escucharme con una guitarra sentado con tu taza de café, lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser, es una mezcla que me agarra el alma y rompe en cada esquina de mi ser".

Octavio Ocaña y Nerea Godínez tenían 6 meses de noviazgo.

Nerea Godínez y Octavio Ocaña comenzaron su relación amorosa a principios de este 2021 y en junio pasado, dieron a conocer a través de sus redes sociales que se habían comprometido. Cabe mencionar que la joven tiene un hijo fruto de otra relación; el pequeño se llevaba de maravilla con el actor.

"Que alguien me diga que todo fue un sueño...un mal sueño", expresó Nerea Godínez ante la muerte de su novio Octavio Ocaña.

¿Cómo murió el actor Octavio Ocaña, quien interpretó a "Benito Rivers" en "Vecinos"?

Una de las versiones señala que el actor de 22 años de edad, murió supuestamente en un intento de asalto en el municipio Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Viajaba en una camioneta gris de la marca Jeep, modelo Grand Cherokee. En un intento de despojo habría recibido un balazo.

De acuerdo con otra versión, la muerte de Octavio Ocaña estaría relacionada con una persecución policiaca. Aparentemente el actor conducía a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, en compañía de dos amigos; al intentar huir según chocó y el disparo que terminó con su vida, habría provenido del interior de la camioneta.

Octavio Ocaña y Nerea Godínez se comprometieron a fines de junio pasado.

Las autoridades correspondientes se encuentran realizando las investigaciones; de momento no hay una versión oficial sobre la muerte del actor quien por varios años, interpretó a "Benito Rivers", el niño que no quería ser actor.

Varios de los amigos y compañeros de Octavio Ocaña en la serie "Vecinos", se han manifestado ante esta lamentable noticia. El comediante y actor Lalo España ("Germán" en la serie), publicó este mensaje en sus redes sociales:

"Estamos deshechos, no puedo dormir, no paro de llorar y temblar, que descanse en paz Octavio Ocaña, nuestro queridísimo 'Benito' en 'Vecinos', mis condolencias para sus padres y hermanas, un fuerte abrazo lleno de amor. Gracias por tantas risas y por compartir tu angelote".