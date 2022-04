"Me desgarró la ropa", ex "La Academia" demandará a Toño Berumen por intento de abuso

México.- Otro gran escándalo atraviesa el mundo de espectáculo, el cantante Jesús Falcón, conocido por participar en concursos como Operación Triunfo y La Academia, reveló que demandará por intento de abuso sexual a Antonio Berumen, mánager de Magneto.

Según reveló el ex académico, está siendo asesorado por abogadas feministas en cuanto al caso de intento de abuso sexual de parte de Antonio cuando apenas tenía 20 años de edad. Asimismo, indicó que para que la gente conociera su desagradable experiencia decidió comenzar con los preparativos para llevar el caso a instancias legales.

"compartir a la gente que me ve, quería desahogarme, se volvió en todo esto. Me da gusto que mucha gente después que lo platiqué salió, no es justo, no es fácil para mi contar ese tipo de cosas personales", compartió Jesús Falcón durante una entrevista con Venga la Alegría de TV Azteca.

De la misma manera, abrió su corazón y externó que fue un momento muy difícil en su vida luego de haber emigrado de su natal Tabasco para construir una carrera como cantante y llegar a la Ciudad de México para toparse con un mundo de abusos en manos del mánager de una de las bandas juveniles del momento.

"Sufrí una agresión y se me quedó clavado. Soy muy de carácter fuerte, que se enchila, al ser vulnerable, al pasar de una vida muy difícil, pues uno se cansa. A estas alturas de mi vida y mi carrera, ya me vale un poco todo, por eso lo conté", relató la víctima.

Toño Berumen le desgarró la ropa con la intención de abusar de él sexualmente cuando era joven, pero él pudo defenderse y terminó por salir huyendo. La desafortunada experiencia decidió callarla debido al miedo que tenía que su carrera se viniera abajo.

El cantante de 35 años de edad aseguró que no quería que se le cerraran las puertas al hablar sobre el tema, ya que, consideró, el medio es muy difícil. Años más tarde decidió romper el silencio y contar su verdad para que más personas se animen a contar sus casos y experiencias.

Leer más: Vicente Fernández gana un Grammy por su disco "A mis 80s"