"Me di unos besos...": Natalia Téllez confiesa "aventura" con una atractiva mujer

México. Natalia Téllez, actriz y conductora de televisión originaria de Ciudad de México, comparte en entrevista con Netas Divinas que en alguna etapa de su vida tuvo una "relación" con una guapa mujer. "Me di unos besos...", relata.

Natalia Téllez confiesa que intentó tener relaciones con mujeres al dudar de su sexualidad porque llegó a penar que se sentía atraída por las mujeres e incluso tuvo una cita romántica con una, esto después de terminar una relación con un novio al que amó mucho.

Lo hizo por simple curiosidad, recuerda, además las citas que estaba teniendo con hombres le resultaban un poco aburridas, incluso "se dormía2 cuando salía con algún chico.

Foto de Instagram

Yo salía con muchachos y me quedaba dormida en las citas. No importaba si el susodicho era guapo o estaba buenote. Yo chupaba, tomaba, decía: ‘Esto tiene que jalar y el güey hablaba y yo me quedaba dormida”, cuenta Natalia en Netas Divinas.