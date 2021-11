"Me dicen que me una mami", Lourdes Munguía reacciona a comentarios cuando publica foto en bikini

Lourdes Munguía es una de las actrices más bellas de la televisión mexicana y a sus 60 años de edad, posee un cuerpazo que deja sin aliento a sus miles de seguidores. En su cuenta de Instagram suele publicar fotografías donde luce ceñidos outfits que remarcan a la perfección su anatomía, pero sin duda alguna, sus fotos en traje de baño son los post favoritos de sus seguidores.

Al derrochar belleza y sensualidad a sus 60 primaveras, una de las mejores amigas de la actriz y cantante Maribel Guardia, suele recibir muchos piropos de parte de sus followers: "señora, que sexy", "que cuerpazo tienes mi reina", "cuerazo de mujer", "mamita rica" y muchos más.

En una entrevista para la revista TVyNovelas, la actriz de cine, teatro y televisión originaria de la Ciudad de México, reaccionó a los halagos que recibe cuando publica una fotografía en traje de baño.

Me encanta todo lo que me escriben, me dicen que me veo hot, que soy una MILF, una mami, muchas cosas.

Lourdes Munguía externó que simplemente está muy agradecida de que el público "me quiera, me apapache y me diga cosas bonitas, para mí, cada piropo es energía".

La actriz Lourdes Munguía tiene más de 400 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Asimismo, la actriz mencionó que se considera una mujer sexy, "eso nunca se pierde". Agregó que mientras "estés viva, tengas energía y actitud", la belleza y sensualidad permanecen.

"Todas las mujeres que están en el otoño de la vida, se deben poner más las pilas y con esa experiencia disfrutar muchísimo más".

Por otra parte, Lourdes Munguía no ha vuelto a contraer matrimonio y no tuvo hijo; en la entrevista para la revista antes mencionada, dejó muy en claro que nunca ha necesitado un hombre para ser feliz. "Soy feliz conmigo misma, me quiero, me caigo muy bien y me la paso a todo dar".

La también playmate de revista para adultos, aconsejó a sus seguidores que deben generar su propia felicidad, "estamos aquí para ser felices sin importar si estamos solas o no". Entre los proyectos actorales más recientes de Lourdes Munguía, fue su personaje de Yoali Martínez, la hermana Caridad, en la telenovela de Televisa "Vencer el pasado", producida por Rosy Ocampo.