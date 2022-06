"Me dijo: 'estoy triste'", Carlos Vives se comunicó con Shakira tras su separación de Gerard Piqué

Luego de que confirmaran su separación tras 12 años de relación amorosa, Shakira y Gerard Piqué se han mantenido en silencio. Sin embargo, unas personas muy cercanas a la cantante colombiana y al futbolista español, han revelado cómo se encuentran tras esta ruptura que ha dado mucho de que hablar.

En una reciente entrevista para Europa Press, el cantante y compositor colombiano Carlos Vives, uno de los amigos más cercanos de Shakira, comentó haberse puesto en contacto con la intérprete originaria de Barranquilla, Colombia, tras haberse confirmado su separación de Gerard Piqué, padre de sus dos hijos Milan y Sasha.

De acuerdo con Carlos Vives, su entrañable amiga Shakira está triste y pasando por un momento muy difícil, pues había formado una hermosa familia.

Yo sé que estaba triste, le mandé un besito y me dijo eso: 'estoy triste', definitivamente, sí la siento triste y está triste, es un momento muy difícil y cuando uno tiene una familia tan hermosa.

Mucho se ha dicho que el futbolista Gerard Piqué, defensa en el F. C. Barcelona de la Primera División de España, le habría sido infiel a Shakira. Al respecto, Carlos Vives no da crédito a esos rumores, dejando muy en claro conocer a un Piqué muy educado y decente.

"No, no, no. El que yo conocí no, por supuesto, una persona muy educada, muy decente, conmigo siempre muy especial, como queremos mucho a Shaki, él siempre fue muy de frente conmigo, por ese cariño".

Carlos Vives, quien grabó su éxito "La bicicleta" a dueto con Shakira, describió a la cantante como una guerrera y una amiga linda. "La vi crecer, para mí siempre fue un orgullo porque vi lo guerrera que siempre fue, fiel, una amiga linda, una gran persona, creo que es un ser humano hermoso, además de buena artista".

Por otra parte, hace unos días, en una rueda de prensa, el abogado, empresario y político español Joan Laporta, Presidente del Fútbol Club Barcelona, conocido popularmente como Barça, salió en defensa de Gerard Piqué.

"Está sufriendo, tanto como imaginamos, tenemos en nuestra imaginación jugadores con fama, dinero, y todo lo que nos gusta, pero ellos son personas y Piqué es un gran ser humano. Es uno de los capitanes, tiene mucha suerte y nos ha dado mucho como equipo".

Te recomendamos leer:

Joan Laporta pidió a la afición, no hacer caso a las noticias, "que intentan mostrarlo como un hombre frívolo, sin sentimientos, que no siente nada". Agregó que Gerard Piqué Bernabéu, "es una persona extraordinaria que está sufriendo, y tenemos que ayudarlo".