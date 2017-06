"Me dijo prostituta, exijo que Pepillo se disculpe"

México.- Han pasado 14 meses desde que se dio a conocer un video donde se escucha a Pepillo Origel hablar mal de Flor Rubio, quien ahora lo está demandado por daños a la moral.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, la periodista habló de la demanda contra Pepillo, la revista TV Notas y el periodista Carlos Monjaraz, quienes dañaron su imagen y a quienes les exige una disculpa pública por el mismo medio en que dieron a conocer el clip donde se escucha a Origel decir que Flor se metió con uno y con otro para llegar al lugar donde se encuentra.

“Han sido 14 meses de dejaciones, de insultos, me han dicho de todo. Me han dicho prostituta, me han dicho mentirosa, me dijo mustia; cualquier cantidad de insultos que puedas reconocer en diferentes plataformas digitales y redes sociales a partir de esta publicación”, dijo.

Aclaró que la demanda comenzó con Juan José Origel y continuó con la revista.

Flor Rubio. Foto: Twitter

Lo llaman cobarde

El periodista Gabriel Cuevas realizó una transmisión en vivo que compartió a través de Twitter donde habló sobre la polémica en torno a Juan José Origel y Flor Rubio , pues aseguran que él grabó el video.

"He cargado 14 meses la etiqueta de que según yo fui la persona que grabó al señor Origel, y le digo señor porque merece respeto y hay que dar la mano y una sonrisa a la persona que quiere destruirte", dijo Cuevas, quien negó haber grabado el video.

"Ahora me dicen que yo cobré 10 mil pesos, 10 mil pesos que no sé dónde están, dónde está el recibo de honorarios. Tengo un contador que se hace cargo de mis facturas. Se necesita tener una mala vibra, un alma oscura para querer joder la vida a la persona que más te ha apoyado", apuntó.

Detalló que era imposible que él hubiera hecho la grabación e invitó a Juan José Origel a que demostrara que él grabó y vendió el material.

"Usted huye porque usted es un cobarde, que no se acepta como es, ni acepta las cosas como son", comentó.

Gabriel Cuevas añadió que el día que demuestren que él grabó video y recibió 10 mil pesos dejará todo y empezará de cero.

Su empleo

Rumores afirman que Pepillo Origel sigue incrédulo tras su despido de Televisa. Su contrato de exclusividad termina este mes y aunque dice que ha tenido propuestas de trabajo, él desea continuar con su programa al lado de Martha Figueroa en Unicable. Pero eso no es todo.

El hecho ha desatado toda clase de rumores pues no está muy claro el motivo por el que fue despedido.

Sin duda, hay una crisis dentro de la empresa y es que le ha tocado decir ádios a grandes figuras que hicieron historia en la televisora. Tal es el caso de Juan José Origel.

La gran interrogante ahora es, ¿dónde trabajará Pepillo? Para empezar, desmintió haber estado en los pasillos de Grupo Imagen para pedir trabajo. Sin embargo, no descartó la posibilidad de hacerlo, pero no en el programa Sale el Sol, donde el encargado de espectáculos es Gustavo Adolfo Infante, pues quiere su propio programa.

Señaló además que acudirá a TV Azteca, con Pati Chapoy, quien en varias ocasiones lo ha invitado a unirse a su programa.

Ventaneando, el show de la televisora del Ajusco es desde 1995 líder en espectáculos. Pati Chapoy, Martha Figueroa, Pedro Sola y Juan José Origel grabaron la primera emisión del programa.

Los rumores apuntan a la reunión de Pati y Pepillo Origel quien, con 69 años, está desempleado y, según aseguran sus allegados, hundido en una terrible depresión.

Polémica

En noviembre de 2010 TV Notas presentó una entrevista en exclusiva con Luis Ernesto Gutiérrez, quien sin nada qué ocultar, habló de su tórrido romance con Juan José Origel.

Fue una década la que vivieron como pareja estable, y hasta vivieron juntos en un exclusivo departamento de la colonia Polanco, en la CDMX.

"En un bar me lo presentaron, fuimos a comer, fue todo como amigos. Yo pensé que no pasaba de ahí y a partir de ahí empezó una relación de 10 años, una relación íntima, amorosa, ¡sí hubo mucho amor!", nos dijo.

Agregó que lo amaba incondicionalmente a pesar de que Origel tenía un carácter muy grosero y fuerte.

Sin embargo, la reacción del conductor no fue la misma que la de Luis Ernesto, pues lo llegó a tratar con desprecio:

Se empeñó a negar su relación amorosa, y juró que era un simple ex empleado despechado.

Despedido

Hace poco, el contrato de Pepillo Origel con Televisa terminó, lo que ha desatado toda clase de rumores pues no está muy claro el motivo por el que fue despedido.

“Es que es triste para todos los que hemos estado tantos años, que de la noche a la mañana te digan que hasta aquí llegaste, cuando ha sido una cosa que trabajaste todo el tiempo”, dijo.

De acuerdo con medios, “Pepillo” aún sigue incrédulo ante lo ocurrido, “Te avisan entonces te preguntas qué pasa, qué sucede en una empresa a la que tú le tienes tanto cariño, de tanto tiempo y de tantos años, la verdad es que yo no tengo ninguna queja porque a mí me han tratado muy bien y bendito sea Dios lo que tengo lo tengo gracias a Televisa, la verdad, no estoy en contra ni dolido ni nada, pero sí me genera sentimiento la verdad porque sí se siente muy feo”.

Y es que su contrato de exclusividad termina este mes y aunque dice que si ha tenido propuestas de trabajo, él desea continuar con su programa donde participa a lado de Martha Figueroa en Unicable, “Hacen y deshacen”.

El periodista de espectáculos Juan José Origel desmintió haber estado en los pasillos de Grupo Imagen para pedir trabajo.



Sin embargo, "Pepillo" Origel no descartó la posibilidad de hacerlo, pero no en el programa "Sale el Sol", donde el encargado de espectáculos es Gustavo Adolfo Infante, pues quiere su propio programa.



Señaló además que acudirá a TV Azteca, con Paty Chapoy, quien en varias ocasiones lo ha invitado a unirse a su programa "Ventaneando".



Esto luego de que Televisa decidiera no renovar su contrato de exclusividad, se informó en el programa "Shanik en Fórmula".

Algunos allegados al conductor aseguran que se encuentra muy deprimido y pasando por una etapa muy difícil en su vida.

El motivo

De acuerdo con la revista Fama, Juan José Origel estaba muy indignado por la cancelación de la serie basada en la vida de Silvia Pinal, despotricando contra Televisa, y dicen que en castigo le quitaron la exclusividad.

El periodista de espectáculos es gran amigo de la Pinal, y cuando se enteró de la cancelación de la serie, se dedicó a hablar pestes de algunos de los ejecutivos de la empresa, y decía que ese no era el trato que merecía la primera actriz, quien es considerada una de las últimas divas del cine de oro mexicano.

Es así como, se menciona que al parecer sus comentarios llegaron a oídos de los altos mandos de la televisora, y algunos aseguran, que ese fue el motivo por el que le retiraron la exclusividad, o sea una jugosa cantidad mensual que recibía aunque no participara en ningún programa.

Otras versiones señalan que la televisora está apostando por talentos jóvenes y ha optado por deshacerse de algunas de sus figuras con mayor antiguedad.

Despido

Cuando llamaron a Pepillo Origel a la oficina, él ya sabía lo que le iban a decir: que su contrato de exclusividad con Televisa había terminado. Unos días después de saber la noticia, el comunicador tiene sentimientos encontrados pues si bien eso le abre puertas para colaborar con otras televisoras, no deja de ser algo triste.

“Es que es triste para todos los que hemos estado tantos años, que de la noche a la mañana te digan que hasta aquí llegaste, cuando ha sido una cosa que trabajaste todo el tiempo", dijo en entrevista.

"Yo llevo más de veinte años trabajando en Televisa y con un -ya se te acabó el contrato, adiós- te avisan, entonces te preguntas qué pasa, qué sucede en una empresa a la que tú le tienes tanto cariño, de tanto tiempo y de tantos años, la verdad es que yo no tengo ninguna queja porque a mí me han tratado muy bien y bendito sea Dios lo que tengo lo tengo gracias a Televisa, la verdad, no estoy en contra ni dolido ni nada, pero sí me genera sentimiento la verdad porque sí se siente muy feo.”

Hoy a las 7:30 la repetición de @hacenydeshacen con la Diva de México, Silvia Pinal @unicable_canal Una publicación compartida de Juan Jose Origel (@juanjoseorigel) el 3 de Jun de 2017 a la(s) 9:41 PDT

Su contrato de exclusividad terminará este mes, y pese a que le han llegado algunas propuestas de otras televisoras, Pepillo dice que aún no es tiempo de pensar en ellas.

Tampoco es que esté tan interesado, para él, el escenario ideal sería continuar con el programa que tiene con Martha Figueroa en Unicable, Hacen y deshacen.

“Me gustaría irme a León a mi casa a descansar, pero si me ofrecen algo que valga la pena por ahí me animo aunque de preferencia quisiera irme a León, venir los jueves a grabar el programa y estar fuera ya de todo esto porque te duele, ahorita ando como sacado de onda y más cuando sientes que le dan preferencia a otra gente que ni siquiera…”.

Su relación con Unicable es muy estable, comentó Pepillo, quien aplaudió el trabajo que realiza ahí con Martha Figueroa, ya que dice, hay muy pocas personas que logran ofrecer los espectáculos como ella. Lo que no se explica es que no exista actualmente en Televisa un programa dedicado a los espectáculos.

Hoy en @hacenydeshacen invitadas @chantal_andere y @shanikberman por @unicable_canal Una publicación compartida de Juan Jose Origel (@juanjoseorigel) el 9 de Jun de 2017 a la(s) 2:23 PDT

“No sé si a los altos mandos no les interesen”, dijo.

“La gente va a estar con ganas de ver lo que sucede en el mundo del espectáculo, siempre va a dar, tan es así que los programas que no son de espectáculos ahora meten más de esto que de otras cosas. La información puede ser la misma: tú en la mañana te puedes enterar de las mismas noticias pero lo interesante es cómo lo cuentas, cómo lo dices, a Martha Figueroa es difícil que la tengan otras gentes."

"De hecho tú ves y dices, ah qué barbaridad, pero qué está haciendo esa persona en la televisión, del CEA”.

Recientemente Origel sufrió un accidente automovilístico que dice, no pasó a mayores.

Y que nos chocan por atrás !! ��mi cuellooooo!!! pic.twitter.com/kfUXOh0qth — Juan José Origel (@Pepillo_Origel) 13 de junio de 2017

Ahora con collarín !! Ni modo !! Una publicación compartida de Juan Jose Origel (@juanjoseorigel) el 12 de Jun de 2017 a la(s) 7:06 PDT

Con información de El Universal