"Me dio cáncer en los oídos": Los terribles comentarios de fans hacia Anette Cuburu

México.- Este lunes arrancó la competencia de canto "Quiero cantar" en Venga la Alegría, de Azteca Uno, donde diferentes estrellas de la televisora tendrán la oportunidad de deleitar día con día con sus interpretaciones en vivo.

Esta semana las primeras presentaciones estuvieron a cargo de Brissia, Kristal Silva, Natalia Alcocer, Roger, Chino, Anette Cuburu, El Capi Pérez y el Chef Mariano Sandoval, pero hubo una que recibió las más fuertes críticas.

Se trata de la presentación de 'Equivocada', una canción de Thalía interpretada por Anette Cuburu, que desató los peores comentarios en las redes sociales, pues recordaron su pasado con Timbiriche.

"Me dio cáncer en los oídos", "Con razón el Capi dice que no se quedó en Timbiriche, las Flans ni Pandora, no canta", "Si eso es lo mejor que han visto no pues no me quiero imaginar lo peor", "Con razón no quedó en timbiriche cantó muy feo la verdad", se lee entre comentarios.

A pesar de las duras críticas, los conductores del programa se dijeron impresionados con su interpretación a través de las redes sociales, donde se compartió un video de la actriz dándolo todo en el escenario de lo más emotiva.

Anette Cuburu deslumbró con su magnífico atuendo, pero no con su voz. Eligió un vestido dorado, el cabello suelto y una temática de una noche a la luz de la luna, sin duda, una excelente producción.