"Me dio el sí, triunfamos", sorpresiva boda de Fernando del Solar y Anna Ferro en Cancún, Quintana Roo

Cabe recordar que años atrás, Fernando del Solar estuvo casado con Ingrid Coronado , conductora de televisión y ex integrante de Garibaldi, madre de sus hijos Luciano y Paolo .

Las felicitaciones no se hicieron esperar para los hoy esposos: "se merecen toda la dicha y felicidad del mundo ❤️❤️", "cuídala mucho, se nota que es una maravillosa mujer", "felicidades y bendiciones por su matrimonio", "que la alegría, salud, paz y prosperidad reinen en su hogar" y muchos mensajes más de parte de sus seguidores.

Finalmente, después de pedirle matrimonio, me casé con este bombón, en el mismísimo paraíso. Fue el 22 de marzo y me dio el 'sí'…triunfamos.

El encargado de compartir esta feliz noticia, fue el también ex conductor del show matutino "Venga la alegría".

En aquella ocasión, expresó lo siguiente en sus redes sociales, junto a un video donde mostraba cómo le dio el anillo de compromiso a Anna. "Hemos decidido dar un gran paso y unir nuestras vidas para continuar siendo amigos, cómplices, compañeros, amantes, novios y próximamente esposos. Solo puedo decir que me siento muy afortunado por tenerla en mi vida y que agradezco a 'El Jefe', por ponerla en mi camino en el momento preciso y cuando más la necesitaba".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.