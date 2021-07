"Me dio mucho coraje", Marisol Terrazas cuenta el desagradable episodio de la lata de cerveza (VIDEO)

Hace unos días Los Horóscopos de Durango, reconocida agrupación del Regional Mexicano, tuvieron un show en Nueva Jersey, Estados Unidos donde Marisol Terrazas, una de las vocalistas, "explotó" en contra de una persona del público que lanzó una lata de cerveza y por poco, lástima al saxofonista del grupo y a una corista.

"Pin...irrespetuoso y porque soy una mujer en el escenario, váyase a la ver...", fueron algunas de las palabras de la vocalista de Los Horóscopos de Durango hacia el hombre que llevó a cabo dicha acción.

En una entrevista para el show "Ventaneando" de TV Azteca, Marisol Terrazas contó que Los Horóscopos de Durango fueron a un evento en la ciudad estadounidense antes mencionada, donde también estuvieron Banda Los Sebastianes, Alacranes Musical y otros artistas más del Regional Mexicano.

"En todos los eventos nos han tratado muy bien, todo estaba excelente y de repente veo como sale volando una cerveza y tenía muy mala puntería (la persona que la lanzó), porque le iba a pegar al saxofonista o a la corista que me está ayudando".

Para Marisol Terrazas, esa persona que lanzó la lata de cerveza, "creo que no era fan". Asimismo la cantante de 45 años de edad y originaria de Chicago, Illinois (Estados Unidos), esto les ha pasado en varias ocasiones.

Me dio mucho coraje porque no es la primera vez que nos lo hacen, pero si me enojé porque es un evento familiar, hay muchos niños ahí, le pudo haber pegado a uno.