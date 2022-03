"Me dio una arrastrada", Eduin Caz de Grupo Firme audicionó para vocalista de El Recodo; fue rechazado

¿Se imaginan al cantante Eduin Caz exclamando "iiiuuuuuu", característico grito de Banda El Recodo? Hace unos años, el líder de Grupo Firme audicionó para ser vocalista de la "madre de todas las bandas", unas de las agrupaciones más representativas de la música sinaloense y en sí, del Regional Mexicano. El ganador de aquella audición fue Geovanni Mondragón.

Eduin Caz, de 27 años de edad y originario de Culiacán, en el estado de Sinaloa, México, junto con sus amigos de Grupo Firme, llevaron a cabo una conferencia de prensa con motivo de sus conciertos en el Foro Sol de la Ciudad de México, donde compartió la anécdota cuando audicionó para ser vocalista de Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga.

"Hace muchos años un amigo mío me dice: '¿sabes qué? El Recodo está buscando vocalista, tengo la puerta abierta para que mandes el video', me choreó", expresó el intérprete de temas como "Ya supérame", "El tóxico", "En tu perra vida" y muchas más.

Recuerda que un primo suyo, de nombre Sergio, tenía una pequeña cámara de video y se la pidió para grabar los videos de la audición. "En serio, bien emocionado, me pidieron tres canciones, las canté y las mandé ilusionado, y no quedé".

Eduin Caz externó que en ese entonces realmente no sabía cantar, "ahorita tampoco, pero ya fui a clases". Sus ilusiones de ser vocalista de Banda El Recodo terminaron, cuando el cantante sinaloense Geovanni Mondragón fue el elegido.

Ese amigo era un Dios cantando, sigue siendo, con razón no quedé, me dio una arrastrada, pero yo así lo tomaba: competencia, no competencia, pero no quedé.