"Me dio una puñalada en el corazón", cuando Pepe Aguilar decepcionó a su padre Antonio Aguilar

El cantante, compositor y productor musical Pepe Aguilar, es descendiente de dos artistas en toda la extensión de la palabra, José Pascual Antonio Aguilar Márquez Barraza y Guillermina Jiménez Chabolla, mejor conocidos como Antonio Aguilar y Flor Silvestre, quienes fueron dos íconos de la música ranchera y grandes actores de la época de oro del cine mexicano, patriarcas de una de las dinastías más queridas y respetadas de la industria musical.

Es común que los padres anhelen que sus hijos sigan sus pasos. Desde que Pepe estaba pequeño, Antonio Aguilar, conocido como "El Charro de México", quería que su retoño también se vistiera de charro y fuera cantante en el género ranchero. Sin embargo, en sus inicios en el mundo musical, el papá de Ángela Aguilar añoraba ser rocanrolero, lo que llegó a decepcionar a su famoso padre.

Por allá, en la década de los 90´s, Don Antonio Aguilar recibió un homenaje en el mítico programa de televisión "Siempre en domingo", conducido por Raúl Velasco. En una parte del show, luego de deleitar al público con sus dotes artísticos, contó a detalle cuando su hijo Pepe Aguilar lo decepcionó.

"Un día llega y me dice muy formal: 'papá, quiero hablar contigo muy en serio, yo no voy a ser charro, voy a ser rocanrolero'. ¡Caray!, me dio una puñalada en el corazón y dije: 'bueno, mi hijito, está bien'".

Tras hacerle saber a su progenitor sus planes en la música, Pepe Aguilar empacó sus cosas y se fue de su casa en el Rancho El Soyate, ubicado en el poblado Tayahua, municipio de Villanueva, estado de Zacatecas, México.

De acuerdo con el relato del esposo de Flor Silvestre, el gusto le duró poco a su hijo Pepe, ya que a las cinco semanas regresó a casa y sin un peso en la bolsa.

"Se gastó todo su dinero y quebró, luego vinieron los cheques de lo que le tenía que pagar papá, sus cosas. Un día llega y me dice: 'papá, dejé ya el Rock & Roll porque no pegué en eso'. Yo le eché un rollo donde le dije: 'tú sabías perfectamente que estabas equivocado'".

Ante esto, Pepe aceptó que se equivocó durante esos tres años como rocanrolero, pero le dijo a Raúl Velasco no arrepentirse para nada, "es una de las etapas más bonitas de mi vida".

Antonio Aguilar dejó muy en claro que, como padre, jamás le prohibió a su hijo Pepe luchar por lo que quería. Al final de cuentas, el padre del también cantante Leonardo Aguilar, se dio cuenta de que su camino, si estaba en el Regional Mexicano y hoy en día, es uno de los grandes exponentes de nuestra música tradicional, un digno representante de la Dinastía Aguilar y orgullosamente llevando el legado de sus padres más allá de las fronteras del país.