"Me dolió que se le atacara así", Gussy Lau sobre el escándalo amoroso que tuvo con Ángela Aguilar

En meses anteriores, la joven cantante Ángela Aguilar, la llamada "Princesa de la música mexicana", protagonizó su primer escándalo, luego de que el cantautor sinaloense René Humberto Lau Ibarra, mejor conocido como Gussy Lau, diera a conocer que el romance que ambos tenían, tras filtrarse una fotografía dándose un beso; la relación amorosa generó controversia, pues él es 15 años mayor.

Este escándalo lastimó a la hija menor de Pepe Aguilar por varios motivos, entre estos, su confianza fue traicionada y porque su abuela Flor Silvestre, una de las grandes intérpretes de la música ranchera e ícono de la época de oro del cine mexicano, en varias ocasiones le dijo que su carrera debía conocerse por talento artístico y no por los escándalos, tal y como ella lo hizo.

"Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad, de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen", expresó Ángela Aguilar, de 18 años de edad, tras la filtración de la foto que destapó su romance con Gussy Lau, de 34 años de edad y originario de Mocorito, estado de Sinaloa, México.

Asimismo, manifestó que estaba "decepcionada" y "traicionada", por una persona a quien le entregó su confianza. Sus seguidores dedujeron que se refería a Gussy Lau. "Me duele confiar en una persona en quien no debí confiar, me duele haber sido víctima de esta traición que a mí me parte el alma, me duele un poco al corazón ahorita, pero sé quien soy".

En un reciente encuentro con varios reporteros de espectáculos, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el cantautor Gussy Lau, ganador del Latín Grammy, manifestó que de todo aquel escándalo, le dolió la forma como Ángela Aguilar fue atacada.

Sí, me dolió a mí que se le atacara así, honestamente, y ellos (la Familia Aguilar) ya lo manejaron con su comunicado y eso, ella nunca había tenido un escándalo, digo, un beso, ¿no?, pero no dejó de ser escándalo.

Ángela Aguilar y Gussy Lau terminaron su relación amorosa tras lo ocurrido; el compositor considera que todo pudo haberse arreglado, si lo hubieran hablado como la pareja que eran. "Si los problemas de pareja se hubieran arreglado como pareja... no podemos controlar lo que dicen de nosotros, podemos controlar lo que hacemos o decimos, pero no podemos tener contentos a todos, pero le tomó varias semanas entenderlo así".

Todo indica que los cantantes tenían el acuerdo de mantener su relación de manera privada, sin embargo, Gussy publicó un video junto a Ángela, en su "close friends" (una función de Instagram donde su comparten historias con los amigos más cercanos). De acuerdo con el compositor, uno de sus amigos le tomó un screenshot a dicho video y esa persona, lo compartió con otras, lo que destapó el romance que tenían.

Las imágenes que destaparon el romance de Gussy Lau y Ángela Aguilar.

En una charla con Chamonic, Gussy Lau aseguró que había comenzado a salir con la hermana de Leonardo Aguilar en febrero pasado, y que Pepe Aguilar estaba de acuerdo con dicha relación.

Por su parte, sobre si seguirá trabajando con Gussy Lau, Pepe Aguilar dijo lo siguiente en una entrevista para "Despierta América" de la cadena Univisión. "Por el momento, todavía no sabemos qué va a pasar ahí, hay que ver, pero ya habíamos grabado veintitantas canciones, y yo le deseo lo mejor en la vida, simplemente hay maneras de ser hacer las cosas, y creo que la vida sigue, no pasa nada, es una lección más, es un aprendizaje más, y el chavo tiene mucho talento, aquí o en donde esté va a seguirlo teniendo".