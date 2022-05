"Me dolió tanto, tanto, tanto", la enfermedad por la cual Lis Vega no pudo convertirse en mamá

En una entrevista para el programa "El minuto que cambió mi destino", que se transmite por Imagen Televisión, la vedette cubana Lis Vega habló sobre la difícil etapa por la cual atravesó, al enterarse de que no podía convertirse en mamá, uno de sus más grandes sueños, y que poco a poco fue aceptando que su destino era no tener hijos.

Hace unos años, la actriz de telenovelas había tomado la decisión de ser mamá, pero tras varios intentos y no poder quedar embarazada, acudió al médico para saber lo que estaba pasando. Luego de unos estudios, a Lis Vega se le diagnosticó endometriosis, comenzando posteriormente, un tratamiento hormonal, con la esperanza de poder cumplir su anhelo.

Lamentablemente, el tratamiento no tuvo los resultados esperados. "Ese tratamiento hormonal fue muy duro", contó la también cantante al conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante. "Porque el tratamiento de endometriosis es un tratamiento en donde te llega a los 36 años una menopausia porque prácticamente dejas de menstruar, empiezas a subir de peso, te empiezas a deprimir, empiezas a llorar por todo, estás irritable, te empiezan a dar sudoraciones y fue muy difícil".

Al no poder tener hijos, Lis Vega intentó llenar ese vacío con mascotas: "era, de alguna manera, buscar por ahí el conducto a la falta que tenía yo de engendrar un hijo y traerlo a este mundo".

Me dolió tanto, tanto, tanto que me tuve que hacer un chip, terapearme y aprender a aceptar que mi legado en la vida, en mi camino no estaba eso.

Lis Vega logró superar esa etapa dolorosa de su vida.

¿Qué es la endometriosis, enfermedad por la que Lis Vega no pudo ser mamá?

Trastorno en el que el tejido, que normalmente recubre el útero, crece fuera de este, lo que provoca dolor, sangrado abundante, sangrado entre periodos y problemas para quedar embarazada. La endometriosis afecta más comúnmente a los ovarios, las trompas de Falopio y el tejido que recubre la pelvis.

De acuerdo con el portal Medline Plus, la endometriosis es común; ocurre en cerca del 10 por ciento de las mujeres en edad reproductiva. A veces, puede ser hereditaria (se pasa de madres a hijas). Probablemente, comienza cuando una mujer empieza a tener periodos, sin embargo, generalmente no se diagnostica sino hasta los 25 a 35 años de edad.

Hoy en día, a sus 44 años de edad, Liseska Vega Gálvez, ya no desea ser mamá por todo lo que está ocurriendo en el mundo, "no me gustaría traer un hijo al mundo, la verdad, entonces ya no me afecta".

Gustavo Adolfo Infante le preguntó a Lis Vega si llegó a reclamarle a Dios, por el hecho de no poder engendrar un hijo: "no, nunca, jamás le he reclamado, ni la muerte de mi padre".