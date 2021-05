"Me duele que México no tenga memoria": hija de Sergio Andrade sobre Gloria Trevi

Mucho se ha hablado sobre la controversial organización que el productor musical, Sergio Andrade, lideró, teniendo a su lado a la cantante Gloria Trevi y varias jovencitas más, quienes fueron a prisión por algunos años luego de ser acusados por abuso de menores.

Sin embargo, en esta ocasión, quien decidió romper el silencio fue Valentina de la Cuesta, hija de Sergio Andrade y Karla de la Cuesta, hablando por primera vez sobre ese momento turbulento en la vida de sus padres.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Valentina manifestó que, hasta este año se enteró de todos los detalles de lo que su papá hizo en el pasado a muchas adolescentes, y que su mamá padeció. Incluso, detalló que al momento de saber quién era realmente su padre, se sintió mal de solo escuchar su nombre.

Leer más: Eduardo Yáñez promete sorprender con su actuación en La Reina del Sur 3

“Te voy a hacer honesta, ‘¿En qué momento me enteré de todo?’, este año. Yo creo que la primera vez que me vi en una revista tenía como once años”, dijo la hija de Sergio Andrade. “Como que mi mamá me lo dijo así como ‘¿Qué no ves que son iguales?’, como que me lo preguntó si yo supiera ya, y yo así como de no, no lo sabía”.

Sin embargo, conocer detalles de este traumático suceso que vivieron como familia, le sirvió para inspirarse y escribir la canción “Espectro nebular”, un tema que narra sus sentimientos y emociones al conocer toda la historia completa del “Clan Trevi-Andrade”.

Leer más: Érika Zaba, de OV7, comparte a sus fans lo enorme y lindo que está su hijo Emiliano

“Uno no puede desligarse de su pasado, porque tu pasado te pertenece. No tienes que vivir condenado a él, pero tampoco tienes que vivir pensando en esa tormenta como su fuera tu presente”, indicó a joven.

Finalmente, lo que más llamó la atención de lo declarado por la joven cantante es que, para ella, Gloria Trevi no es inocente, pues considera que no fue víctima de su papá: “Me duele que México no tenga memoria. México ha olvidado los actos de ciertas personas, los actos de alguien que la gente tiene aquí, porque México se le ha olvidado”.

Vía: Instagram @valedelacuesta