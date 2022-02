"Me duele y mucho", Belinda manda indirecta tras terminar con Christian Nodal (FOTO)

México.- Mucho se ha hablado en torno a la separación de Christian Nodal y Belinda, diversos rumores señalan desde cuestiones financieras que no llegaron a buen término, hasta el reencuentro del interprete con su expareja. Sin embargo, estás versiones no han sido aclaradas por los cantantes.

De frente a la polémica que cuso este rompimiento amoroso, Belinda ha reaparecido en redes sociales para hablar por primera vez del tema. En este espacio, la intérprete de "Luz sin gravedad", plasmo sus sentimientos y afirmó que, si le "dolió", su separación con Christian Nodal.

"Belifans, quiero agradecer todo el amor y apoyo incondicional que siempre me han demostrado. Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie sabe que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho", escribió Belinda en todas sus redes sociales.

En este sentido, Belinda pidió a sus fans que todo lo que se desee para una persona, será realizado con "amor y respeto hacia los demás". Añadió que inicia una nueva etapa en su vida concentrándose en estar bien tanto profesionalmente como espiritual.

Belinda habla sobre su separación con Nodal

Si bien la cantante de 32 no dio detalles sobre qué motivo su separación con el cantante oriundo de Caborca, Sonora, Christian Nodal, sí dedicó una frase a lo que vivió en esta relación.

Leer más: ¡Nueva disquera! Christian Nodal rompe con Belinda y con Universal Music

"Cierro este ciclo aprendiendo que “el día que una mujer no pueda amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí mismo sino encontrar, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida.” - Simone de Beauvoir", añadió Belinda en su publicación.