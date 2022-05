Ángela ha preferido no volver a tocar el tema de Gussy Lau , con quien habría mantenido una relación en secreto, pues no quería que nadie se enterada, pero se desconocen las causas. La razón que más se habló fue que tenía que ver con la gran diferencia de edad que hay entre ambos; él le lleva 15 años a ella.

"Me enamoré", Ángela Aguilar confiesa su amor tras escándalo Gussy Lau

"Mérida, me enamoré de tus colores, tu comida, y tu gente", escribió en su perfil de Instagram la cantante de 18 años de edad. De inmediato recibió todo tipo de comentarios, la mayoría positivos, pues lució muy hermosa y contenta, a pesar de que los últimos meses no han sido nada agradables para ella.

Pues resulta que Ángela Aguilar se dijo enamorada de la ciudad de Mérida , en Yucatán, donde estuvo por algunos compromisos de trabajo y no dudó en irse a pasear para conocer más de cada rincón, quedando maravillada con todo.

