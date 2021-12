"Me enamoré profundamente de él", la historia de amor de Pepita Gomís con Héctor Suárez

Hace unos días el comediante y actor mexicano Héctor Suárez Gomís, dio a conocer la lamentable muerte de su señora madre, la conductora de televisión Pepita Gomís, pionera de la televisión educativa en nuestro país. Quien fuera esposa del comediante Héctor Suárez, falleció a los 83 años de edad a causa de unos problemas de salud.

A través de su cuenta en Instagram, el "Pelón Gomís" compartió un poco de la historia de amor de Pepita Gomís con Héctor Suárez, pionero de la sátira en la televisión mexicana, recordado por sus personajes en el exitoso programa "¿Qué nos pasa?".

"Mami, ¿cómo se conocieron mi papá y tú?", le preguntó en una ocasión el actor de cine, teatro y televisión a su progenitora. Contó que una tarde iba camino al Estudio H para grabar "TeleKinder", programa que condujo por varios años. Al pasar por la oficina del locutor León Michel, un gran amigo suyo, "me interceptó y me dijo: 'Pepita, por favor permítame presentarle a Héctor Suárez'".

El comediante la invitó a tomar un café después de grabar su programa "y acepté, platicamos muy a gusto en la cafetería de Televicentro que se llamaba 'El Cisne', me hizo reír mucho y me cayó muy bien".

Me contó que me había visto en la televisión de su abuelita y que le dijo: 'agüe, me voy a casar con ella'.