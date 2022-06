Mariana González Padilla ha sido una mujer muy polémica desde que inició su relación con Vicente Fernández Jr. , pues muchos aseguran que sólo está a su lado por interés y que busca tener la atención de todos a como dé lugar, aunque no le importa lo que los demás digan y hablen sobre ella.

Pero sin importarle el qué dirán, Mariana evitó contestar a dichos comentarios y dejó en claro que las críticas ya no son algo que le importe, pues ha sabido cómo lidiar con ellas y no enfocarse en lo negativo.

Los comentarios no se hicieron esperar y entre estos se pudo leer que la empresaria se dejó ver muy cercana al cantante de música regional mexicana, por lo que le enviaron un contundente mensaje al primogénito de Vicente Fernández y fue que "cuidara a su mujer".

"Me encanta": Mariana González publica foto muy juntita con Christian Nodal y desata todo tipo de reacciones

"Me encanta su sencillez", escribió Mariana en la publicación, halagando a Christian Nodal y posando muy juntita a él , mientras que su novio, Vicente, aparece mucho más alejado en la fotografía.

Junto a Mariana González Padilla y Vicente Fernández Jr. se dejó ver Nodal , lo que ha desatado todo tipo de reacciones, pues la empresaria mexicana se dijo maravillada con él y posaron muy juntitos, lo que no fue del agrado de muchos.

México.- A pesar del escándalo que en los últimos días ha atravesado, el cantante sonorense Christian Nodal no para de trabajar y ser todo un profesional. Recientemente estuvo de invitado en un evento de inauguración, donde se topó con la pareja del momento y no dudaron en fotografiarse juntos.

