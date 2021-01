"Me estaba matando de hambre": Billie Eilish revela que tomó pastillas para adelgazar desde pequeña

Billie Eilish se sinceró acerca de sus desórdenes alimenticios a temprana edad y sobre su relación con su propio cuerpo, revelando que desde muy pequeña tomaba pastillas para adelgazar.

La cantante Billie Eilish, quien a sus 19 años cuenta con una carrera tan exitosa como ha sido corta, como muchas adolescentes, admitió haber sufrido por problemas con su imagen corporal y con su inconformidad con su físico.

Billie Eilish admitió que a muy temprana edad comenzó a tomar pastillas que le aseguraban que le ayudarían a adelgazar, y pasaba por hambre con tal de bajar de peso, e incluso llegó a autolesionarse.

Para una entrevista para la revista Vanity Fair, en la que Billie Eilish es portada, la cantante reveló detalles íntimos de su vida privada, y se sinceró ante los escritores acerca de su pasado y los problemas que vivió con su cuerpo y su imagen.

Según reveló la intérprete de ‘Bad Guy’, con tan solo 12 años ya había comenzado a tomar pastillas para adelgazar, que no lograron en ella nada más que hacer que se orinara en la cama.

“Realmente no estaba comiendo, me estaba matando de hambre”, comentó Billie Eilish para la revista. “Recuerdo una pastilla que me dijeron que me haría perder peso, y solo hizo que me orinara en la cama, cuando tenía 12”.