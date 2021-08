"Me gusta la carne fresca", dice la vedette Lyn May sobre su supuesto noviazgo con Markos D1

La vedette mexicana Lyn May no tiene "pelos en la lengua", como coloquialmente se dice. En la emisión de este miércoles del show matutino "Venga la alegría", que se transmite por TV Azteca, la también actriz fue cuestionada sobre su supuesta relación amorosa con el joven cantante y modelo estadounidense Markos D1.

Lyn May forma parte del concurso "Quiero cantar" que se lleva a cabo en "Venga la alegría"; al terminar su presentación, el conductor de televisión Sergio Sepúlveda, cuestionó a la vedette de 68 años de edad sobre un mensaje que publicó en sus redes sociales, como respuesta a las críticas que recibe por su supuesto noviazgo con Markos D1.

Dicho mensaje dice: "el mundo puede opinar lo que quiera, no le hacemos daño a nadie, simplemente vivimos el hoy y a mí me gusta la carne fresca".

Markos D1 tiene 30 años de eda y Lyn My 68. Foto: Instagram @lyn_may_

Al respecto Lyn May expresó ante las cámaras del programa antes mencionado: "¿a poco a ustedes no les gusta la carne fresca? ¿A quién le gusta la carne vieja? A todos nos gusta la fresca".

Asimismo Sergio Sepúlveda mostró unas imágenes de Lyn May vestida de novia; ella aclaró que son escenas de un video musical que grabó con Markos D1. Sobre su relación con el cantante y también diseñador, manifestó:

"Markos es un muchacho muy bueno, un hijo precioso, tiene a su mamá y es muy trabajador, tiene varias tiendas en Estados Unidos y me busca. Yo pienso que soy su tía porque me quiere mucho...lo beso en la boca y todo, es que a mí me gustan los hombres, me gusta darles besos en la boca, lo que pasa es que ahora en la pandemia de verdad no se puede dar un beso".

Por otra parte, hace unos días Lyn May aseguró que tenía tres meses de embarazo; posteriormente lo desmintió en una entrevista con el diario Reforma, argumentando lo siguiente: "hay que reírse de algo, que la gente se distraiga, que no esté viendo puras muertes y enfermos, entonces hay que sacar cosas que distraigan a la gente".

