"Me gustaría hacer mucho por México", Paquita la del Barrio sobre sus aspiraciones presidenciales

México.- La compositora mexicana, Paquita la del Barrio, fue tema de conversación tras ser cuestionada por los medios de comunicación sobre sus aspiraciones políticas, tema del que no está muy alejada, pues en el pasado fue precandidata en el estado de Veracruz.

Durante su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la artista de 75 años fue interceptada por la prensa, momento en el que le cuestionaron si buscaría postularse para el siguiente proceso electoral para así lograr convertirse en la primera mujer presidente del país.

Sin pelos en la lengua, Paquita la del Barrio comentó que, aunque le gustaría hacer muchas cosas por México para mejorarlo, no planea buscar un puesto político durante el próximo proceso electoral.

"No. La gente no es derecha como uno", aseveró la famosa intérprete. "Me gustaría hacer mucho por México. No se me da [La política]. Mejor así como estoy, trabajando por mi cuenta y feliz", continuó.

Asimismo, fue cuestionada sobre las declaraciones que hizo recientemente Sergio Mayer, quien dijo que se mantiene en preparación para ser el próximo presidente de México y aseguró que ella no sabe absolutamente nada al respecto.

