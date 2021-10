"Me habría sentido miserable", Adele revela la verdadera razón de su divorcio de Simon Konecki

La cantante y compositora británica Adele está por regresar con su nuevo álbum de estudio "30", para refrendar su lugar en la industria musical, como una de las mejores intérpretes de todos los tiempos. El primer sencillo de su nueva producción discográfica será "Easy on me" y mientras sus millones de fans esperan el lanzamiento, fue publicada una entrevista que tuvo para Vogue British, donde hizo grandes revelaciones.

Una de estas fue el motivo de su divorcio de Simon Konecki, con quien contrajo matrimonio en el 2018, fruto de su amor tuvieron a su hijo Angelo y en septiembre de 2019, Adele solicitó la disolución del connubio.

Desde entonces ni Adele ni Simon Konecki había hablado al respecto, hasta ahora. La intérprete de temas como "Hello", "Rolling in the deep", "Someone like you" y muchas más, manifestó a Vogue British que se limitaba a hacer lo que tenía que hacer "y no era feliz".

Simplemente ya no estaba bien para mí, no quería terminar como muchas otras personas que conocía, no era miserable, pero me habría sentido miserable si no me pongo a mí misma en primer lugar.

Adele Laurie Blue Adkins, nombre completo de la artista de 33 años de edad (cuya cuenta de Instagram es @adele), dejó muy en claro que "ninguno de los dos hizo nada malo, ninguno de los dos nos lastimamos ni nada de eso".

Con su divorcio, la cantante solo quería que su hijo Angelo "me vea realmente amar y ser amada, es muy importante para mí". Desde entonces, Adele ha estado en un viaje "para encontrar mi verdadera felicidad".

Tiempo atrás, cuando estaba por llegar a sus 30 años de edad, comenzó a hacerse unas valiosas preguntas: "¿Quién soy?, ¿Qué quiero hacer?, ¿Qué me hace verdaderamente feliz?".

Adele espectacular en la portada de Vogue British.

Contó que en "una hermosa noche con mis amigos", ante las preguntas que se estaba haciendo, expresó: "¿cuándo dejaré de sentirme así?", a los que sus entrañables amigos le dijeron que con el tiempo. "Y yo estaba como: 'sí, pero ¿cuánto tiempo?', y uno de ellos lloró y dijo: 'no lo sé, va a ser un viaje', y fue".

Actualmente Adele tiene una nueva relación amorosa con Rich Paul, uno de los agentes deportivos más reconocidos de la NBA. Al respecto externó no sentirse ansiosa, nerviosa o agotada, "es todo lo contrario, es salvaje".

Soy una madre divorciada de 33 años con un hijo, que en realidad está a cargo, lo último que necesito es alguien que no sepa dónde está o qué quiere, sé lo que quiero y realmente sé lo que no quiero.

Asimismo hizo una linda confesión sobre su novio Rich Paul: "él siempre estuvo ahí, simplemente no lo vi".

