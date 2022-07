"Me hace falta dinero", Ignacio López Tarso confiesa que apenas puede mantenerse

México.- Hace algunas semanas, el primer actor mexicano, Ignacio López Tarso, preocupó a su público tras presentar diferentes problemas de salud, afortunadamente, logró salir adelante y superarlo, incluso, hasta dio a conocer que regresará a los escenarios.

Pero no todo son buenas noticias, pues el regreso al trabajo del artista nacido en Aragón La Villa es debido a que su economía se está viendo afectada, aunque también por su pasión por la actuación.

Durante una entrevista que Ignacio López Tarso tuvo con Sale el Sol, confesó que no sólo quiere volver a pisar escenarios por ser un apasionado de su profesión, sino también porque le hace falta dinero y es que, reveló, no ha cobrado un salario desde hace años y sus ahorros se le han ido acabando debido a la pandemia.

A mí me hace falta el dinero, hace tres años que no cobro un salario de mi trabajo como actor", confesó López Tarso.

De la misma manera, tras ser cuestionado por Gustavo Adolfo Infante sobre cómo sobrevive sin un salario, confesó que ha sido por su único ingreso, un pago que le da Televisa mensualmente por tener exclusividad vitalicia con la empresa, pero este no es suficiente para cubrir sus gastos.

"No me estoy muriendo de hambre, tengo... Sí tengo el apoyo de Televisa, por toda la vida, cobro una cantidad mensual. No es suficiente esa cantidad para vivir, y no es suficiente tampoco en el sentido del trabajo, me hace falta el trabajo, me hace falta el teatro", comentó.

Finalmente, Ignacio López Tarso habló sobre su actual estado de salud y confesó que, pese a los problemas que ha enfrentado en los últimos meses, está sano y así desea llegar hasta los 100 años de edad.

