"¡Me hackearon!", frustran las vacaciones de Geraldine Bazán en España; alerta a sus seguidores

Mientras la actriz Geraldine Bazán, de 38 años de edad, disfruta de unas paradisíacas vacaciones por España, personas sin oficio ni beneficio hackearon su cuenta de Instagram. Ante esto la ex esposa del actor Gabriel Soto (futuro esposo de Irina Baeva), vivió un tremendo susto por los mensajes que los hackers enviaron a muchos de sus contactos.

"Me hackearon mi cuenta de Instagram", expresó la también conductora de televisión en un mensaje publicado en las stories de su perfil en dicha red social. "Aún tengo control, pero están mandando DM, por favor hagan caso omiso a cualquier mensaje, gracias por su atención".

Ante la preocupación de sus seguidores, Geraldine Bazán compartió un video para dar más detalles sobre la situación. Durante sus vacaciones por España, ha estado conectándose a Wifis públicos, tanto en el aeropuerto y en los restaurantes a los que ha ido.

"Seguramente por ahí obtuvieron acceso a mis cuentas y ahora tengo acceso a mi cuenta de Instagram, pero están mandando mensajes directos pidiendo contactos a la gente, entonces eso está muy raro".

Asimismo la ex novia del actor y cantante argentino Santiago Ramundo, alertó a sus contactos de Instagram sobre una posible extorsión.

"De repente me llegan mensajes de gente que no conozco, que están verificados con su teléfono, entonces por favor no se dejen engañar, por eso estoy haciendo este mensaje, no sabemos lo que pretenden, seguramente no será nada bueno, por lo regular me cuentan que lo que hacen es pedir dinero o extorsionar".

Y después de este trago amargo, Geraldine Bazán continúa disfrutando de sus vacaciones por España. La mañana de este martes publicó una serie de fotografías en sus stories, donde luce cuerpazo al usar traje de baño, recibiendo muchos halagos de parte de sus fans. Cabe mencionar que la hermosa actriz de telenovelas, está de viaje junto con unas amigas.

