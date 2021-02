"Me han jodido tanto, por tantos años", dice Danna Paola sobre sus relaciones amorosas

México. Danna Paola, cantante de éxitos como Sodio y Calla tú, sigue dando de qué hablar tras la entrevista que Yordi Rosado le hizo para su canal de YouTube. "Me han jodido tanto, por tantos años...", le expresó también a Yordi, al referirse a algunas de sus relaciones sentimentales.

Danna Paola, originaria de Ciudad de México y quien también es compositora, ha aprovechado precisamente lo que ha vivido en algunas de esas relaciones para escribir canciones, lo comparte, y en Sodio, por ejemplo, habla de cuando hay personas que no tienen clara su sexualidad.

A Yordi le confiesa que se define como una persona enamorada del amor, además es una persona cursi, hecho por el que ha tenido algunas experiencias.

Para el amor soy la más cursi, la más intensa, la más romántica, pero me han jodido tanto, por tantos años, o sea tuve una relación de seis años, otra de dos y la última no sé cuánto duró porque nunca empezó."

La famosa cantante, hija de Juan José Rivera, quien en los años ochenta formó parte agrupaciones como Los Caminantes y Ciclón, confiesa que ella siempre es quien ha puesto mucho más de su parte en sus relaciones sentimentales, la que más ha dado en cuestión de amor.

Y sobre cómo nació Sodio, uno de sus éxitos musicales, Danna Paola reveló a Yordi que fue una experiencia que la volvió loca al grado de orillarla a escribir el álbum Siete del cual se desprendieorn los temas Dos extraños y Sodio.

Fue una catarsis dentro de mí, entender que el amor viene en muchas versiones y no todo es color de rosa porque ninguna relación es perfecta... Yo sí me enamoré, heavy, y lloré y lo más cag*** es que la otra persona también ‘se había enamorado’ pero no estaba seguro."