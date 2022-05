"Me has destruido la vida entera", el reclamo de Belinda a Christian Nodal en chat de WhatsApp

No queda la menor duda de que las cosas entre Christian Nodal y Belinda Schüll, mamá de su ex novia y prometida Belinda, no quedaron en los mejores términos. Basta con ver los mensajes que publicaron recientemente en sus respectivas cuentas de Twitter. La señora ya había expresado su deseo de que su hija, en dado caso, regresará con el cantautor mexicano de 23 años de edad.

En días recientes, la mamá de la cantante y actriz española Belinda, publicó este controvertido tweet dedicado a Christian Nodal. "El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron".

El tweet de la mamá de Belinda a Christian Nodal.

El cantante originario de Caborca, estado de Sonora, México, no pasó por alto estas palabras, manifestando que su ex suegra ha vivido a costillas de Belinda durante muchos años. ""20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada, déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida, todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí, cuando me canse de dar, se acabó todo".

Junto con estas declaraciones, Christian Nodal compartió una conversación de WhatsApp con Belinda, donde la expuso por pedirle dinero tanto para ella como para sus padres, dejando entrever que esta situación, que ocurría constantemente, fue uno de los motivos de su separación.

Christian Nodal le respondió a su ex suegra Belinda Schüll.

En la conversación, la intérprete de "El baile del sapito", supuestamente le pidió dinero para ir a una cita con el dentista. "¿Crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana?".

Posteriormente, Belinda expresó arrepentirse profundamente de todo lo que había sufrido con el cantante del Regional Mexicano. Asimismo, le reclamó por haberle destruido la vida.

Me has destruido la vida entera, lo mejor es que te concentres en tu carrera, que es lo único que te importa, yo ya no voy a seguir así, ni con tu gente, ni con nada, sabía que esto iba a pasar, sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida.

Christian Jesús González Nodal, ha recibido muchas críticas por haber publicado esa conversación, a lo que respondió que esta situación no se trata de dinero, sino que siguen tratando de afectarlo. "Ni siquiera el éxito les sirve para dejarme en paz, solo faltaba ese empujón que me dieron para que por fin decidiera que hacer".

Te recomendamos leer:

Mencionó que debe dar estas explicaciones, "porque quiero enfocar mi carrera en dar amor desde lo más profundo para el mundo, y con esta gente necia jalándome, no lo voy a lograr, necesito sacar a esos fantasmas que atormentan".