"Me has frenado en demasiadas ocasiones", el mensaje de Angélica Rivera que ¿anuncia su regreso a la TV?

"¡Querido miedo! Quiero decirte que lo nuestro se acabó ya he tenido suficiente", expresó Angélica Rivera, ex cuñada de la actriz Verónica Castro. "Ya me has frenado en demasiadas ocasiones y no estoy dispuesta a aguantar esta situación ni un minuto más".

"La Gaviota" le dijo al miedo que ha tenido por mucho tiempo, haber conocido "a otros muchos más interesantes que tú, se llaman confianza, ilusión, esperanza, valentía, amor propio. Así que me despido porque me voy con ellos".

El misterioso mensaje de Angélica Rivera su recompartido por sus hijas.

La última telenovela que protagonizó fue "Destilando amor" en el 2007, junto al actor Eduardo Yáñez; fue en este melodrama de Televisa (producido por Nicandro Díaz), donde se ganó su apodo de "La Gaviota".

En el 2019 Angélica Rivera manifestó ante varios medios de comunicación sus anhelos de regresar a la televisión, asegurando que tenía varios proyectos. Dicho encuentro con la prensa se llevó a cabo en el Panteón Francés de la Ciudad de México, durante el funeral de su abuelo.