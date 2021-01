"Me he sentido mal emocionalmente": Confiesa Markitos Toys tener depresión

Culiacán.- Hace poco más de un año llegó a Youtube un influencer cuyo crecimiento en redes sociales fue rápido como el de ningún otro, hablamos del nacido en Culiacán, Sinaloa, Markitos Toys, quien recientemente confesó que sufre depresión, una noticia que impactó de forma inmediata a sus seguidores.

No es la primera ocasión que se ve al líder de los Toys con un ánimo no tan bueno como siempre, pues incluso en su video publicado el pasado 2 de enero, con nombre "ASI FUE MI 2020 | BUENO O MALO ??", se le notó decaído cuando habló sobre la partida del estado de su amigo y compañero de grabaciones "Pityn".

El tema nació en un video del "El Gordo Arce", otro miembro del equipo, con título: "ASÍ INICIO MI 2021 CON MARKITOS TOYS| LOS TOYS!", aquí se ve al recién mencionado vencer sus miedos e iniciar con una rutina de ejercicio para en algún momento ser "El Flaco". En determinado momento de la grabación Markitos llega por él e inicia la polémica.

Tras hablar sobre desvelos, y que últimamente se ha levantado muy tarde, el personaje inspiración de varios corridos dice que se ha "sentido muy mal", dando inicio a la polémica conversación.

Una semana sin subir videos, no estoy siendo productivo no me he levantado temprano. Me siento mal conmigo mismo, pero ni modo, así es la depresión wey", dijo.

En ese momento el gordo Arce tomó la palabra y dijo que él también ha estado deprimido, en su caso, por el sobrepeso, comentario que Markitos Toys no pudo creer y cuestionó, solo para escuchar que era una broma más del carismático personaje.

El tema no fue tocado de nuevo en el material audiovisual, aunque salió a flote de nuevo cuando el dueño de su característico Corvertte azul y el Challenger amarillo habló al respecto en historias de su cuenta oficial en Instagram.

"Para los que me preguntan porque no he subido video", inició al influencer momentos antes de confesar que se ha sentido sin ánimo y mal sentimentalmente, palabras que resonaron rápidamente en las redes.

Pero el tema no cerró ahí, pues más adelante Markitos Toys se retractó de lo dicho, asegurando que se trataba de una broma y que "gracias a Dios" está muy bien. Explicó que la falta de videos se debió a que no grabó en el fin de año.

Todo esto abrió el debate en redes sociales, pues un sector de la opinión considera que el sinaloense no miente y se encuentra bien; sin embargo, hay quienes creen que sí está en depresión pero no lo acepta públicamente por la presión mediática que podría recibir al vivir en una sociedad tan cerrada con temas de ese tipo.