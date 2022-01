"Me hubiera puesto en su lugar", actor César Bono hubiera dado la vida por su "hijo" Octavio Ocaña

El actor y comediante mexicano César Bono, fue el papá de Octavio Ocaña en la serie de televisión "Vecinos", creada por el también comediante y productor Eugenio Derbez, donde interpretó a "Frankie Rivers", un frustrado actor de una película llamada "La toalla del mojado" y con aires de grandeza. A toda cosa, quería que su hijo "Benito Rivers" siguiera sus supuestos pasos artísticos.

"Que yo no quiero ser actor", le decía una y otra vez el carismático niño pelirrojo. "Si, si quieres Benito", le respondía tanto su padre, como su mamá en la ficción "Lorena Rivers", personaje de la actriz mexicana Ana Bertha Espín.

A tres meses de la muerte de Octavio Ocaña a sus 22 años de edad, César Bono lamentó que su hijo "Benito Rivers" haya fallecido a temprana edad, asegurando que le hubiera dado su vida. En una entrevista para el programa "De primera mano" de Imagen Televisión, manifestó:

Si me hubieran dado a escoger, me hubiera puesto en su lugar, en el sentido de que era tan joven, que no vivió muchas cosas que me hubiera encantado que viviera.

El actor cine, teatro y televisión de 71 años de edad y originario de la Ciudad de México, dijo que le hubiera dado a Octavio Ocaña, los años que le quedan de vida. "Ya viví muchas cosas, para que él tuviera oportunidad de vivirlas, el ser padre, el ser abuelo, etc".

Asimismo, en la entrevista antes mencionada, mencionó pedir en sus oraciones que en caso de ocurrir algo malo, lo dañe a él y no a sus seres queridos, "si Dios me hubiera preguntado si le pasa algo a Octavio o me sacrifico yo, lo hubiera hecho con todo mi amor".

Octavio Ocaña murió el 29 de octubre de 2021, a causa de un balazo en la cabeza. De acuerdo con la versión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el actor conducía en estado de ebriedad por las calles de Cuautitlán Izcalli, Edomex.

Supuestamente, al no obedecer un alto que le marcaron unos policías municipales, se originó una persecución por varias calles de la zona y terminó a orillas del kilómetro 5 de la autopista Chamapa-Lechería, a la altura del municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. La fiscalía sostiene que durante la huida, el actor sacó un arma de fuego de la guantera y al chocar, se disparó accidentalmente.

Leer más: "Gracias por todo mi rey", el primer aniversario de novios que Nerea no pudo tener con Octavio Ocaña

La familia de Octavio Ocaña no permitirá que su muerte quede impune, por lo cual, se encuentran en una lucha en busca de justicia.