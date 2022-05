"Me hubiera quedado en México toda mi vida", la razón por la cual Guillermo del Toro se fue del país

El reconocido cineasta Guillermo del Toro, ganador del Premio Óscar, es originario de Guadalajara, estado de Jalisco, México. Creador de fascinantes películas como "Cronos", "El laberinto del fauno", "La forma del agua" y muchas más. Desde hace muchos años radica en Los Ángeles, California, Estados Unidos, ya que tras vivir una terrible experiencia, decidió irse del país.

En una charla en el reciente Festival de Cannes, Guillermo del Toro habló sobre el motivo por el cual se fue de México: el secuestro de su papá, el señor Federico del Toro Torres, ocurrido en 1998. "Me hubiera quedado en México toda mi vida", expresó el director, guionista, productor y novelista, lamentando la inseguridad que se vive en el país. "El secuestro de mi padre cambió mi vida".

El papá de Guillermo del Toro fue secuestrado en Guadalajara, Jalisco; pidieron un millón de dólares como rescate. En aquel entonces, el director de cine y ninguno de sus familiares, tenían esa cantidad de dinero. El señor Federico del Toro fue liberado, sano y salvo, gracias a la ayuda del cineasta estadounidense James Cameron.

Guillermo y James se habían conocido durante el rodaje de "Cronos". Cuando supo por la situación que estaba pasando el mexicano, le ofreció su ayuda y le entregó el millón de dólares en efectivo, para pagar el rescate de su padre. 72 días después de haber sido secuestrado, el señor Federico fue liberado y regresó a casa.

Por otra parte, Guillermo del Toro recordó que empezó haciendo películas en Estados Unidos, porque tenía mucho dinero por "Cronos", su primera película en México. "Empecé a trabajar en la industria americana, después pensé que me quedaría haciendo películas españolas, entonces, nunca estuvo planeado, solo pasó".

Comentó en el Festival de Cannes, que su sueño como director sería filmar una versión propia de Frankestein, la historia que más veces ha visto en el cine. Asimismo, externó sus anhelos por dirigir una versión de "At the Mountains of Madness" de H. P. Lovecraft.

"Esas dos obras representan lo que yo soñaba que quería hacer cuando era un niño, cuando era muy joven", explicó el también ganador del Premio Goya y de varios Premios Ariel.