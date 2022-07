"¡Me iban a matar!", novio de Livia Brito, acusado de secuestro, podría pasar hasta 60 años en prisión

Un asesor de imagen llamado Enrique Hernández, de origen venezolano y radicado en la Ciudad de México desde hace un tiempo, demandó a Mariano Martínez, novio de la actriz Livia Brito, ya que, presuntamente, lo tuvo secuestrado por varias horas en un departamento ubicado en División del Norte, en la CDMX.

De acuerdo al testimonio que compartió en una entrevista para TVNotas, Mariano Martínez lo contactó vía Instagram para conocer su trabajo y proponerle colaborar con su novia Livia Brito. "Me citó el martes 14 de junio, en el departamento donde él vive con Livia, estuve cerca de 40 minutos conversando, le mostré parte de mi trabajo, es importante mencionar que Livia nunca estuvo presente".

Al día siguiente, Mariano se comunicó con Enrique Hernández, pues al parecer, unos documentos se habían traspapelados entre las cosas del asesor de imagen y necesitaba que se los devolviera.

Enrique cuenta que al revisar en su mochila, no había ningún documento del novio de Livia Brito. Posteriormente, Mariano Martínez va a buscarlo a su departamento. "Salgo y le explico que no hay nada, y me dice: 'mi primo está en mi oficina en División del Norte, está con la laptop revisando el video, vamos'. Le dije: 'sí, está bien'".

Al llegar a ese lugar para revisar el video de seguridad y saber que pasó con esos documentos, aparentemente, Mariano Martínez lo acusó de haberse robado cierta cantidad de dinero. "Llegamos a la supuesta oficina, estaba su primo y Mariano me empieza a decir: 'la cosa está así: en mi casa había una mochila con dinero, tú fuiste, tiene que aparecer o te desaparecemos a ti'".

Enrique, al no entender lo que ocurría, fue supuestamente atado de pies y manos por el primo de Mariano. "Me puso un cuchillo en la cara, en la espalda, me desabrocharon el pantalón y me dijeron: 'no intentes hacer algo, porque no vas a salir de acá'".

Luego de esto, según contó a TVNotas, el novio de Livia Brito y su primo lo dejaron amarrado en esa oficia, fueron al departamento del asesor de imagen y le habrían robado dinero. "Ahora sé por las cámaras del edificio donde yo vivía, que Mariano fue a mi departamento, se ve cómo entra sin nada y cómo sale minutos después con una mochila mía donde se llevó cerca de 60 mil pesos y prendas mías, entró a mi departamento a robar".

Cuatro horas después regresaron y desataron a Enrique, pidiéndole disculpas e invitándolo a cenar, sin embargo, tuvo el presentimiento de que el novio de Livia Brito y su primo, querían asesinarlo.

"Pienso que la intención de ellos era, que en las cámaras del edificio, me vieran salir por mi propio pie, subirme a su auto sin forcejeo ni nada, pero levantó mis sospechas que su primo tomara un cuchillo y un mecate, ¡me iban a matar!".

Al salir del departamento, Enrique Hernández buscó la oportunidad de huir y al lograr hacerlo, en la esquina de una calle estaba un policía.

"Llegué con él en shock y le dije que estaba secuestrado, trató de tranquilizarme, me fui a denunciar esa misma noche al Ministerio Público, me hicieron exámenes toxicológicos, revisaron mis heridas de las marcas de la cuerda en brazos y piernas. La Fiscalía tiene todas las pruebas, los videos del edificio donde me tenían y los rastros de lesiones".

El asesor de imagen teme por su vida, "si algo me llegara a pasar, responsabilizo a Mariano Martínez y a su primo Cipriano Silva".

Te recomendamos leer:

Ante todo, el abogado Víctor Carrillo, compartió con la revista antes mencionado, que en caso de ser culpable de secuestro, el novio de Livia Brito podría pasar hasta 60 años en la cárcel.

"El delito es considerado grave, la pena va de 40 a 60 años de cárcel, no alcanza fianza porque es un delito de prisión preventiva oficiosa. Habrá que esperar a cómo se vaya desarrollando la investigación del Ministerio Público, pero como estuvo privado de su libertad por cuatro horas, ya no es tentativa, sino un hecho consumado", externó Víctor Carrillo.