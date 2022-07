"Me la voy a madrear, eso es de ley", amenaza de Toñita a Myriam Montemayor, ganadora de La Academia

Lejos de fumar la pipa de la paz, la cantante mexicana Toñita, conocida como "la negra de oro", lanzó una amenaza en contra de Myriam Montemayor: ¡cuando la vea, la golpeará! Recordemos que desde hace unos años, ambas ex participantes de la primera generación de La Academia, dieron a conocer, a través de sus respectivas redes sociales, la enemistad que hay entre ambas.

Como un poco de contexto, tiempo atrás, Toñita llamó "hipócrita" a Myriam, ganadora de la primera generación de La Academia. Por su parte, ella aseguró haber sido víctima de misoginia por parte de "la negra de oro" de misoginia cuando estuvieron en este reality show musical.

Posteriormente, Antonia Salazar Zamora, acusó a Myriam por incitar a sus fans a atacarla y la responsabilizó por cualquier cosa que pudiera pasarle.

En un reciente encuentro con varios medios de comunicación, Toñita fue cuestionada por su actual relación con Myriam Montemayor, a lo que respondió:

"El día que la vea me la voy a madrear, eso es de ley, no lo tomen a mal, ella sabe, porque acusar a una persona de algo que no hizo, embarrarla y hacerla popó a su gusto, eso es ser una persona mala y ya sé que no debo de hablar de ella ni todo el rollo".

Myriam es la madrina de la nueva generación de La Academia y el pasado fin de semana, estuvo como invitada especial para llevar a cabo una presentación musical. En su encuentro con los reporteros de espectáculos, Toñita criticó el desempeño de su ex compañera.

"Falta que ella se analice, entienda lo mal que está y se vuelva a resetear, no sé si la vieron este domingo, pero cantó de la fregada y no puede ser que a una persona, después de 20 años, se le acabe el aire y menos siendo profesional".

Toñita participa en "Las estrellas bailan en Hoy", competencia que se lleva a cabo en el programa "Hoy" de Televisa. Manifestó haber entrado al concurso, para demostrarle a Myriam que si baila.

"Ella me acusó de que yo no bailaba absolutamente nada, yo sí he estado en dos concursos de baile: 'Bailando por un millón', en Azteca, y ahorita en 'Las estrellas bailan en Hoy', y si se dan cuenta dos pies izquierdos no tengo, a lo mejor me fallan las líneas, a lo mejor me fallan ciertas cosas, pero bailo y ella sí no baila nada, entonces con eso para mí es decir: '¿quién era la que no bailaba nada?'".

La cantante originaria de Tantoyuca, estado de Veracruz, México, externó no tener nada en contra de Myriam, "ya pasé la hoja y le agradezco mucho el que haya pasado todo eso porque también aprendí a conocerme un poco más yo, de saber mis límites, de saber qué debo permitir y qué no debo de permitir".