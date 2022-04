"Me mantengo secreta y discreta", Rebecca Jones reacciona a los rumores de sus preferencias sexuales

La querida y respetada actriz de cine, teatro y televisión Rebecca Jones, fue una de las invitadas especiales al estreno de la película "El efecto Mandela", del cineasta mexicano Eduardo Arroyuelo Woolrich, que se llevó a cabo en la Ciudad de México, evento del séptimo arte al que también fue convocado Nación Flix de Grupo Debate.

A su paso por la alfombra roja, la histrionisa, de 64 años de edad, conversó con los diversos medios de comunicación, donde entre varios temas, se tomó con el mejor de los humores, los rumores de sus preferencias sexuales, los cuales surgieron, ya que desde hace un tiempo, no ha tenido una pareja sentimental.

Cuando uno de los reporteros de espectáculos le cuestionó si era verdad que tenía cerradas las puertas de su corazón, respondió: "jamás me he negado al amor, no, al contrario".

Rebecca Jones Fuentes Berain dejó muy en claro, que el hecho de no querer vivir con alguien, no significa que no tenga una aventura amorosa.

Vi unos comentarios que si ya me había vuelto del otro bando, ahora resulta que las mujeres que vivimos solas, somos del otro bando, no.

Asimismo, la también productora de televisión, mencionó que se mantiene discreta con respecto a su vida sentimental, "siempre me mantengo así, secreta y discreta, luego estuve casada 26 años, ¿qué más le hacemos?".

Rebecca Jones en la alfombra roja de "El efecto Mandela". Foto: Jared Solís / Debate

Cabe mencionar que Rebecca Jones tuvo un matrimonio de más de dos décadas, con el actor mexicano Alejandro Camacho, padre de su único hijo Maximiliano Camacho Jones.

Por otra parte, ante las cámaras de los medios de comunicación en la alfombra roja de "El efecto Mandela", Rebecca Jones le mandó un lindo mensaje a la también actriz Susana Dosamantes, mamá de la cantante Paulina Rubio, diagnosticada con cáncer de páncreas.

"Susana creo que está empezando con el pie que debe, me imagino que conociendo a la familia y con el cariño que les tengo, sé que es una familia muy unida y eso es primordial, la red de amigos y de familia que tengas alrededor, es muy importante en tu lucha en las primeras etapas. Yo creo que va a salir muy bien, le deseo que así sea y no dudo que salga adelante".

Recordemos que Rebecca Jones, actriz de telenovelas como "El ángel caído", "Cuna de lobos", "La sonrisa del diablo", "Imperio de cristal" y muchas más, es una sobreviviente del cáncer de ovario.