"Me metía a llorar al camerino", Galilea Montijo reclama a Ema Pulido por lo mal que llegó a tratarla

En el programa "Hoy", uno de los shows estelares de Televisa, se lleva a cabo la competencia "Las estrellas bailan en Hoy", donde varios famosos han estado mostrando sus mejores pasos en el escenario. Dicho concurso es conducido por Galilea Montijo y el panel de jueces está conformado por Andrea Legarreta, Ema Pulido, Latín Lover y Ariel López Padilla.

Durante una de las recientes emisiones de esta competencia de baile, Galilea Montijo le hizo un reclamó a la bailarina y maestra de danza Ema Pulido, por lo mal que la trató hace unos años, cuando participó en "Bailando por un sueño".

La conductora de televisión y actriz de telenovelas, de 48 años de edad y originaria de Guadalajara, estado de Jalisco, México, recordó que en aquel reality show tuvo una lesión y debió usar silla de ruedas por unas semanas. A como pudo, la esposa del deportista y político mexicano Fernando Reina Iglesias, trató de dar su mejor desempeño en la pista de baile.

Sin embargo, esto no fue suficiente para Ema Pulido, pionera de la danza-jazz en México y conocida como "La juez de hierro". Luego de la participación de la actriz Yulianna Peniche y el conductor deportista Alfredo Tame, en "Las estrellas bailan en Hoy", fue cuando Gali hizo el reclamo:

"Yo voy a hablar, no sé si les va a caer bien a todas las parejas lo que voy a decir, pero yo nada más quiero recordar, hace muchos años, maestra Ema Pulido, usted conmigo era bien ruda, desde el primer día".

Ante las fuertes palabras y los tratos que recibía de la maestra Ema Pulido, Galilea Montijo terminaba llorando en el camerino.

"Yo me acuerdo que me metía a llorar al camerino porque usted me dijo: 'aquí no se viene con vendas', 'pero es que me lastime', 'no me importa y aquí no se vienen a abrir las patas', y yo era de 'pero qué ruda' y era de 'a mí me vale y tu sueño, y no me importa que no seas bailarina, entonces para qué te metes'".

Este reclamo de Galilea Montijo a Ema Pulido, se debió, ya que en lo que va de "Las estrellas bailan en Hoy", la maestra de danza se ha mostrado un tanto tranquila a comparación de como la trataba en el otro reality show.

Luego de su reclamo, "La juez de hierro" le dijo: "los años, Gali, los años, va uno aprendiendo".