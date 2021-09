"Me meto a tratar de revivir a Isaías de boca a boca", Sharis Cid revive impactante asesinato de su novio

Durante una entrevista con Yordi Rosado para su show de YouTube, la actriz de telenovelas Sharis Cid recordó el asesinato de su pareja sentimental Isaías Gómez. En septiembre de 2018 el empresario mexicano fue ejecutado a balazos a plena luz del día en San Miguel de Allende, Guanajuato.

Isaías Gómez inauguraría un hotel en San Miguel de Allende y ante esto, una semana antes Sharis Cid y él fueron a esta hermosa ciudad de la época colonial, para supervisar todos los detalles. "El día de la inauguración fue muy padre, te lo juro, me acuerdo que nos fuimos a un antro, al otro día se levanta a correr como todos los días y ese día me dice: 'fíjate que no quiero, tengo frío'", contó la actriz.

Posteriormente Isaías fue al hotel para corroborar que todo marchara a la perfección; momentos después llegó Sharis Cid acompañada de otras personas. "Me acuerdo que les dije: 'vamos ahorita al hotel para que lo vean con calma, ver a Isaías y felicitarlo otra vez'". Al llegar la actriz le dijo: "'amor me quedo contigo' y me dice 'no, adelántate a hacer las maletas', porque nos íbamos al rancho de los Peniche, que está en Guanajuato, me despido de beso y ya".

Recordemos que Kristal Cid, hija de Sharis Cid, está casada con Brandon Peniche, hijo del actor Arturo Peniche.

Sharis Cid mencionó que antes del asesinato de su novio Isaías Gómez, le habla por teléfono: "me marca y me dice: 'amor, ya voy para allá, que me abran el portón (del lugar donde se estaban quedando en San Miguel de Allende)". Un hermano de Sharis va a abrir el portón, cuando de pronto, regresa gritando: "métanse, le pasó algo muy horrible a Isaías". La actriz de telenovelas salió de inmediato a la calle.

"En eso yo lo veo, para mí estaba vivo, no podía abrir la puerta donde él estaba, según yo, pero yo terminé con Isaías frente a mí, es cuando empiezo a pedir ayuda, veo que no puedo, había una moto, no sé cómo Brandon mueve la moto, yo me doy la vuelta y es cuando me meto a tratar de revivir a Isaías de boca a boca".

Sharis Cid está convencida de que Isaías Gómez "me regaló la vida al decirme, 'no amor, haz tu maleta', y yo pude haber insistido y yo no estaría aquí". Aunque es algo con lo cual vivirá por siempre, "tampoco puedo estarme flagelando ni martirizando, lo superas, pero la forma en que se fue no era la correcta".

