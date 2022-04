"Me obligaron, lloré por el pasillo...": Jada Pinkett nunca quiso casarse con Will Smith

México. Sigue saliendo información respecto al matrimonio formado por el actor Will Smith y Jada Pinket, y en varios portales de noticias se comparte ahora que ella jamás habría querido casarse con él y fue "obligada" a unir su vida a la del famoso actor.

En entrevista con Red Table Talk, durante 2018, Jada Pinkett hizo público que se sintió presionada para casarse con Will Smith, ella no quería y recordó una escena conmovedora del día de su boda y se refiere con ello a que estuvo "llorando por los pasillos".

"Realmente no quería casarme, me obligaron a tener una boda y yo solo quería que estuvieramos los dos en una montaña; me fui llorando por el maldito pasillo. Lloré todo el camino por el pasilllo...", reveló en dicha entrevista Jada frente a Will Smith y a su hija.

Y el motivo por el que Jada Pinkett habría sido "obligada a casarse" sería que estaba embarazada de su primer hijo.

Los problemas entre Jada y Will han salido a la luz a lo largo de los años en que han estado casados, y de acuerdo a señalamiento de varios medios de comunicación internacionales, se han convertido en la pareja más transparente y vulnerable del espectáculo.

La pareja ha sorprendido con una serie de declaraciones íntimas, entre ellas que ya no tienen un vínculo monógamo y que han tenido sexo con otras personas.

Pero Jada no se las ha visto del todo bien en su vida personal, al igual que Will, y ella ha referido de su pasado que sufrió mucho cuando vio cómo su mamá la pasaba bastante mal en situaciones domésticas junto a su padre , en la infancia de ella.

“Sabía que mi madre y mi padre tenían una relación muy violenta desde el principio. Ella tiene un par de cicatrices en el cuerpo que, cuando era niña, tenía curiosidad”, dijo en su programa Red Table Talk, que conduce junto a su hija Willow Smith y a su madre.

Jada Pinkett Smith cobró más relevancia desde el día de los premios Oscar, después de que el cómico Chris Rock hiciese una broma a costa de la cabeza rapada de ella, lo que hizo que su esposo Will Smith se acercara a Rock y le diera tremenda bofetada delante de todos.