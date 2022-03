"Me parece de muy mal gusto", Regina Blandón enfurece ante el rumor del acoso de Eugenio Derbez

En días pasados, la cantante Sasha Sokol denunció al productor musical Luis de Llano por supuesto abuso sexual, cuando formaba parte de Timbiriche y era menor de edad. Asimismo, el actor e intérprete Mauricio Martínez, ex participante de Operación Triunfo, aseguró haber sido víctima de acoso por parte de Toño Berumen, ex mánager de Fey, Cairo, Magneto y Mercurio.

Esto provocó una "sacudida" al ambiente artístico en México, surgiendo comentarios a favor y en contra, así como algunas especulaciones, entre estas, el supuesto acoso sexual de Eugenio Derbez a una famosa, durante los diversos proyectos que ha realizado. Cabe mencionar que dicho rumor salió de Twitter.

La actriz mexicana Regina Blandón, de 31 años de edad, salió en defensa de Eugenio Derbez, con quien trabajó en la serie "La Familia P. Luche", forjando una buena amistad con el comediante y productor de televisión.

En un encuentro con varios medios de comunicación en un evento en la CDMX, mostró su molestia ante las especulaciones en torno a Eugenio Derbez. Asimismo, manifestó que no le pareció correcto que reporteros abordaran a su esposa, Alessandra Rosaldo, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para preguntarle sobre este tema.

"Se mamaron, no voy a hablar con gente que tergiversó todo lo que pasó, fueron a preguntarle a Alessandra al aeropuerto con su hija y me parece de muy mal gusto, amigos de la prensa no sé quién estaba ahí, pero eso no se hace".

Regina Blandón, ex esposa del comediante Roberto Flores, externó que no se le puede dar credibilidad al tweet que hizo una persona sin tener fundamentos.

"Estuvieron más abajo que un troll porque él dijo: 'nada más falta que Regina salga' y yo salí a defender algo. Estoy muy enojada, agarraron una palabra, el supuesto abuso para agarrar clics y la gente de la prensa que es responsable de dar información tan importante y del que todos somos parte sin seriedad, no se puede".

Leer más: Alex Tienda da cachetada con guante blanco a Adela Micha, al burlarse por salir en "Caso cerrado"

Dejó ese tema de lado y prefirió elogiar a Eugenio Derbez, quien se encuentra triunfando en Hollywood con la película "CODA".

"Él se merece todo lo que tiene porque es un chido, siempre ha sido un chido con todo mundo, se merece eso y más. Lo quiero con todo mi corazón, a él y a su familia, trabajar con él (me gustaría) siempre y para siempre".