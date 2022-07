"Me pasó el cuchillo por la cara": presunta víctima secuestrada por el novio de Livia Brito

México. El novio de la actriz Livia Brito es señalado de haber participado en un secuestro y su presunta víctima relata lo mal que la habría pasado al vivir tan amarga experiencia.

En entrevista con Ventaneando, es el vestuarista Enrique Hernández quien señala públicamente a Mariano Martínez, la pareja de la actriz Livia Brito, por secuestro, tortura y amenazas.

Hernández, quien se dedica al fashion style, imagen y estética, relata que los hechos ocurrieron el pasado 10 de junio, una vez que Mariano lo contactó para brindarle una oportunidad de trabajo.

El fashionista destaca que acudió a su casa, platicaron, y al día siguiente le escribió diciéndole que revió las cámaras y miró que se traspapeleó un bolsito con sus documentos, entonces le dio su dirección y acudió a su domicilio, entonces lo acusa de privación de su libertad, además lo acusa de haberse quedado con ese dinero (unos 50 mil dólares) y se lo llevan a un departamento.

"Le hace una seña a su compañero y traen las cuerdas, me ataron una camisa y arriba me colocaron unas sogas, me quitaron celular, su compañero sacó un cuchillo y se sentó enfrente de mí y empezó a afilarlo, y empezó a pasarme el cuchillo por la cara."

El joven señala también a Ventaneando que sintió que le darían una puñalada, además le hicieron otras cosas para asustarlo, como apretarle más la soga y esto sucedió durante unas cinco horas aproximadamente.

Luego Mariano tomó otra actitud repentinamente, le pidió que lo disculpara y que había comprendido que no era la forma correcta y que así iban a dejar las cosas.

Enrique dice que luego Mariano, el novio de Livia Brito, lo invitó a cenar y en un descuido de él y de su acompapante salió huyendo del lugar; también Enrique Hernánez en Instagram habla de este mismo hecho violento del que habría sido víctima.