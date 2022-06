"Me piden foto y se van", Natanael Cano reclama que es un "objeto" para sus fans

México.- El cantante mexicano, Natanael Cano, sigue estando envuelto en polémica; luego de pedirle a sus fanáticos no pedirle fotografías ni saludos si se lo encontraban, ahora dice que no quiere ser tratado como un objeto, pues así considera que lo perciben.

El cantante de corridos tumbados señaló que se siente como un objeto cada vez que sus fanáticos se acercan a tomarse fotos con él y, acusa, que ni siquiera le preguntan cómo está, lo que lo ha llevado a tomar medidas extremas.

Natanael regresó a sus redes sociales tras su polémico mensaje para aclarar que sí quiere a sus fanáticos, pero se siente mal cuando se acercan a él sin preguntarle nada. "No soy un objeto, soy un humano, una persona", señaló.

"La gente estaba triste porque dicen que yo no quiero a mis fanáticos ¿perdón?... una cosa es que a veces se pasen de lanza y otra es que crean que uno es un objeto, como un objeto 'ponte para la foto'. A veces me piden foto y se van, digo: 'wow, soy un objeto'", explicó el artista.

Natanael Cano suma varias polémicas debido a su personalidad, pero esto parece no importarle ni un poco, pues sigue firme con su postura de no dar fotos a sus fanáticos cuando ellos lo quieran. Explicó sobre esto que no saben los problemas que él también tiene como para hacer como si nada pasara.

El artista mexicano de 21 años, nacido en Hermosillo, Sonora, recibió bastantes críticas luego de dar a conocer el mensaje a través de sus redes sociales. Muchos señalaron que se olvidó de que sin su público no es nada y que sobre quienes realmente se debería preocupar.

Te recomendamos leer: