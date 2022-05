"Me pisotearon", Christian Nodal revela malos tratos en el inicio de su carrera

México. El cantante sonorense Christian Nodal tuvo una dinámica con sus fans en Instagram y les confesó que en los inicios de su carrera artística hubo gente que no creyó en él comoa artista y lo humilló varias veces.

“Me pisotearon porque me vieron como competencia, no se daban cuenta de que era un niño de 17 años”, menciona Nodal, quien tiene 23 años de edad y comenzó su carrera artística cuando era un adolescente.

Durante su live en Instagram Christian también aludió al día en que él y el vocalista del Grupo Firme se vieron las caras en Premios Lo Nuestro 2022, esto luego de que tiempo atrás Nodal dijo que no le interesaba una colaboración musical con la agrupación de Caz porque no era de su "agrado".

“Yo voy a decidir con quién quiero trabajar. Cuando me preguntaron realmente yo no sabía, escuché su música y no me había gustado en ese momento, ahorita sí me gustan porque traen otro mensaje”, señala Nodal.

Además Nodal dice que admira y reconoce el esfuerzo que Grupo Firme ha hecho para sobresalir en la música: "El error que cometí, gracias a Dios, les dio la luz a ese grupo, sacaron ventaja, le han ‘perreado’ muchísimo llegar a donde están.”

“Eduin Caz canta cabroncísimo. Me faltaba empatía, me pisotearon mis sueños, me llené de ira y sin querer me convertí en lo que juré destruir, porque estas personas me admiraban”, menciona también el exnovio de Belinda en su transmisión para Instagram.

Christian Nodal es origiario de Coborca, Sonora, México, y su nombre completo es Christian Jesús González Nodal, además es compositor y actualmente es uno de los cantantes en el regional mexicano más famosos y talentosos.

Su primer sencillo Adiós amor lo dio a conocer durante 2016 y rápidamente saltó a l fama en diversos medios de comunicación en México y USA, además se convirtió en un gran exponente y tiene la fortuna de que lugar donde se presenta, lo llena por completo.