"Me preguntó: '¿podrías cantar esta canción?'", PSY narra como surgió colaboración con Suga de BTS

La espera terminó. El aclamado y respetado rapero, compositor y productor musical surcoreano PSY, el creador del "Gangnam Style", regresó la escena musical con un extraordinario nuevo álbum, "PSY 9th", con colaboraciones con Sung Si Kyung, Heize, Jessi, Hwasa de MAMAMOO, Crush, Suga de BTS y Tablo.

"Es un álbum que se remonta a la era digital y es el colorido noveno álbum de PSY", manifestó en un comunicado la compañía discográfica P Nation, de la cual PSY es su fundador.

La canción principal de este álbum es "That That", la cual no solo fue producida por Suga de BTS, sino también participó en la escritura y composición, la grabaron juntos y protagonizaron un alucinante y espectacular MV, ambientado en el lejano oeste.

"That That" tiene un sonido pegadizo; la canción expresa la emoción por el fin de la pandemia. Tanto tiempo sin vernos, ha sido como un minuto, estamos de regreso para reír, llorar, vivir y amar. Volvámonos locos, la pandemia ha terminado, sí, me siento increíble, las buenas vibras están regresando", dice una parte de la letra.

Pero, ¿cómo fue que se logró esta colaboración entre estos dos grandiosos raperos, compositores y productores. PSY, cuyo nombre verdadero es Park Jae-sang, estuvo en uno de los recientes episodios del programa de la televisión coreana, Knowing Bros, contó cómo se logró el que trabajaran juntos.

Cierto día, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Era de Min Yoongi. "Decía: 'hola, soy Suga, me gustaría hablar contigo sobre algo', así que nos reunimos".

PSY resaltó que el miembro de Bangtan Sonyeondan, no solo es un gran intérprete, sino también es muy bueno escribiendo música. "Ha producido canciones para IU y Heize, así que había producido muchas canciones para otras estrellas antes y me dijo, que quería rematar su proyecto de producción dándome una canción".

En una reunión que tuvieron, Yoongi le mostró el instrumental para "That That", ya que fue el joven Idol quien produjo ese ritmo tan pegajoso de la canción.

Me preguntó: '¿podrías cantar esta canción?' y le dije: 'ni siquiera tendría que ser esta canción. ¿Qué no estaría dispuesto a cantar (si tú lo produjeras)? ¡Estoy dentro!'.

PSY y Suga siguieron trabajando juntos en la canción y el rapero de BTS, terminó participando de lleno en la canción, "realmente me gustaría aprovechar esta oportunidad para expresarle mi agradecimiento".

¿Cuál fue el resultado?... Bueno, sin duda alguna, una de las mejores canciones de este 2022.