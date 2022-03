"Me pude haber matado", Anabel Ferreira revela intento de abuso en su juventud; salió huyendo del lugar

Hace unas semanas Sasha Sokol y Mauricio Martínez le dieron una buena "sacudida" al ambiente del espectáculo en nuestro país. La ex integrante de Timbiriche acusó al productor musical Luis de Llano por supuesto abuso sexual, mientras que el actor y cantante, quien participó en el reality show "Operación triunfo", aseguró haber sido acosado por Toño Berumen, ex representante de Mercurio, Fey, Magneto y otros más.

Ahora, la actriz mexicana Anabel Ferreira dio a conocer, mediante su cuenta en Twitter, que en su juventud sufrió un intento de abuso sexual, de parte de un novio que tuvo. "Cuando tenía 19 años, un novio intentó forzarme a tener reacciones sexuales, cuando yo había dejado bien claro que solo quería estar acurrucados".

De acuerdo a la actriz, de 59 años de edad y originaria de Aguascalientes, México, ante la insistencia de aquella persona para tener relaciones, buscó la manera de salir del departamento en el que estaban.

Logré brincarme de la terraza de un piso 17 al contiguo, pero me pude haber matado.

Un usuario de Twitter manifestó que es muy difícil opinar al respecto, "pero porque nunca hicieron nada por poner a ese tipo de personas tan aberrantes de la vida, que no respetan a una mujer, por qué hasta ahorita o di el nombre para saber quien es". Ante esto, Anabel Ferreira le respondió: "le dio cáncer y se murió".

Anabel Ferreira ha recibido muestras de apoyo de sus fans.

En otro tweet, la actriz de cine, teatro y televisión, comentó haber denunciado en su momento a esa persona, sin embargo, "lo clásico, la policía no hizo nada".

Recordemos que el pasado Día internacional de la mujer, la cantante Sasha Sokol habló sobre la relación que tuvo con Luis de Llano, la cual comenzó cuando ella tenía 14 años de edad y el 39, asegurando que fue víctima de abuso sexual.

"¿Por qué miente cada vez que habla de mí? Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito. Durante toda nuestra relación yo fui menor de edad. ¿Cómo habría sido mi vida si Luis, en lugar de meterme en su cama, hubiera hecho lo que le correspondía, que era cuidarme? Nunca lo sabré. Lo que sí sé, es que las cosas que vives te marcan para siempre".

Por su parte, Mauricio Martínez, actor de Broadway, contó unos días después de la denuncia de Sasha, haber sido acosado por el ex representante Toño Berumen hace más de 20 años, cuando lo citó a su oficina (que estaba en su casa en la CDMX), para una entrevista, ya que el cantante andaba en busca de un mánager para poder firmar con una compañía disquera.

"Después de entrevistarme, me pidió que le cantara una canción, yo tenía muchas ganas de orinar y fui al baño", percatándose de que había una cámara que apuntaba a la regadera.

Al ver esto, salió nervioso del baño y cantó. Según el intérprete, Toño le dijo que estaba muy tenso. "'¿Por qué no te das un baño?' Se me revolvió el estómago, en eso quiso masajearme el cuello, en un abrir y cerrar de ojos, su mano ya estaba en donde no tenía que estar, lo empujé, le menté la madre y salí corriendo".

Mauricio Martínez ha comenzado un proceso legal en contra de su presunto acosador, asegurando que muchas supuestas víctimas de Toño, se han puesto en contacto con él.