"Me pude haber muerto", Noelia asegura que Los Ángeles Azules sabotearon su show en Tijuana, Baja California

La cantante y empresaria Noelia, de origen puertorriqueño, acusó a la agrupación Los Ángeles Azules de sabotear su concierto en Tijuana, estado de Baja California, México. A través de sus redes sociales, ha manifestado que junto con su equipo de trabajo, lograron sacar adelante el show, como los profesionales que son.

¿Qué fue lo que ocurrió? El pasado fin de semana se llevó a cabo un evento musical en el Estadio Caliente, en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California, donde estuvieron Noelia y Los Ángeles Azules. La intérprete de exitosas baladas como "Tú" o "Yo no fallé", aseguró que el grupo musical de cumbia mexicana, saboteó su presentación, al tener problemas con el sonido y la iluminación, tratando de que su show fuese un fiasco.

En una entrevista para el programa "De primera mano" que se transmite por Imagen Televisión, comentó que ella hizo todo lo que estuvo en sus manos, para ofrecerle a todo el público un buen espectáculo.

"Yo hice todo lo que pude contra viento y marea, saqué hacia adelante el show con mis músicos, que tampoco se escuchaban, yo no me podía escuchar, ellos tampoco, los monitores del piso desaparecieron, los monitores de oído me los explotaron, llegó un momento que había mucho 'shhhhh' (en referencia a un sonido), no podía escuchar mi voz, no podía escuchar al público, fue terrible".

Noelia manifestó que lo más peligroso, fue cuando el staff le "tiró" una luz que la cegaba, "nunca me había pasado, llegó un momento en el que casi me pude haber muerto, porque me iba a ir para el frente, me iba a caer, como más de siete pies abajo (al no poder ver por la luz que tenía sobre ella), por suerte Dios que me salvó".

Asimismo, compartió habérsela pasado de un lado a otro en el escenario, "buscando escucharme bien, para poder dar un buen show". Noelia mencionó que los empresarios a cargo de este evento, la contrataron, pues Los Ángeles Azules solo habían vendido 6 mil boletos para su concierto.

¿Por qué Los Ángeles Azules sabotearon el show de Noelia? Ha surgido el rumor de que Elías Mejía, "El Doctor", uno de los integrantes de la agrupación, quería que cantara su hija en este evento y no Noelia, por lo cual, intentó perjudicarla. Hasta el momento, el grupo, famosos por temas como "17 años", no ha manifestado nada al respecto.

Ante lo ocurrido, Noelia publicó este mensaje en sus redes sociales. "En el Estadio Caliente de Tijuana, pudo más el amor y su cariño, que las chin...que nos hicieron la gente de la producción de un grupo musical, que debería dar cátedra de hermandad para con otros colegas, pero no fue así".

La boricua resaltó: "y yo si vengo de poner a bailar y cantar a Europa y muchas partes del mundo, no solo un eslogan mentiroso de publicidad. Hay un dicho Mexicano que dice, 'arrieros somos y en el camino andamos'".

Asimismo, Noelia externó haber sido víctima de violencia de género. "Cualquiera que sea tu actividad, empresaria, cantante, deportista, empleada de cualquier rubro, ejecutiva, etc. atentar contra el funcionamiento de tus actividades, también es violencia de género".