"Me pueden decir que estoy gorda ¿pero fea?": Chiquis Rivera

Jannet Marín Rivera mejor conocida como Chiquis Rivera de 35 años de edad lejos de molestarse por todo lo que han dicho sobre su físico, enfureció después de que le hicieran saber por medio de comentarios en Instagram que es una mujer fea, situación que la enfureció, por lo cual les contestó a todos sus haters por medio de un tuit.

Y es que muchos no superan que la hija de Jenni Rivera engañe a sus fans con el Photo Shop, por lo cual se les fue con todo a los internautas diciendo que ella podrá ser una mujer de talla grande, pero jamás fea, pues ella confía en la belleza que se carga, pero eso no es todo, pues se siente muy feliz con todas las imperfecciones de su físico.

"Me pueden decir que estoy gorda... pero fea? Hmmmm", escribió Chiquis Rivera, en el mensaje que alcanzó más de mil likes y comentarios de todo tipo en los cuales apoyan a la intérprete de Entre Botellas, mientras que en otros la siguieron atacando, pues le hicieron saber que si se ama tanto como dice, porque tiene que dar explicaciones de todo.

"Gorda? Dios mío usted está increíble, es hermosa y con un mega cuerpazo, yo me caso con usted, lástima que no vivo en los EUA", "Cómo dicen en México eres gordibuena!! De esas mujeres que no son delgadita, pero tienen todo lo suyo", "Le pones mucha atención a lo que la gente dice solo les demuestras que si te molestan sus comentarios", le escriben a Chiquis Rivera.

Aunque Chiquis Rivera sigue de vacaciones en Tulum ella no ha dejado de tomarse fotos de su figura, demostrando que se ama tal y como es, ya que no le molesta para nada lo que se diga de ella, aunque los haters digan lo contrario y es que Chiquis Rivera lo demostró con una foto donde aparece con un abrigo muy seductor en plena playa.

Resulta que Chiquis Rivera, se fue a la selva para hacerse la sesión fotográfica que alcanzó más de 250 mil likes, pero sobre todo la reflexión de Chiquis Rivera cautivó demasiado a sus fans, ya que volvió a comentar sobre como debe ser la seguridad de la mujer, pero sobre todo que cada golpe hacen más fuerte a la guapa cantante.

El accesorio más valioso es la seguridad en ti misma. #AmorPropio Siempre hay margen de mejora, pero aceptarte y amarte tal como eres te hace más sexy de lo que crees, escribió Chiquis Rivera en su publicación más reciente con la que trata de dejar en claro que nadie podrá contra la seguridad de una mujer, mucho menos los haters quienes desde hace años se han enfrentado a la grupera quien trata de mantenerse fuerte ante todos los golpes que recibe.

Recordemos que no solo el viaje a Tulum de Chiquis Rivera ha dado de que hablar en redes sociales, también su complicada separación con Lorenzo Méndez, ya que mucho se dijo sobre una infidelidad por parte de la cantante, aunque nunca explicaron los verdaderos motivos la artista asegura que el amor se transformó, pues tiempo después se le siguió viendo juntos a los dos cantantes, pero Chiquis Rivera al parecer borraba las publicaciones.

Además Chiquis Rivera siempre ha sido una mujer polémica en toda la extensión de la palabra, por lo que dicha fama le ha dado popularidad tremenda provocando que los medios hablen de la hija mayor de Jenni Rivera quien sigue manteniendo vigente el legado de su madre.