"¿Me puedes traer un bebé?", el conmovedor deseo de Cynthia Rodríguez, novia de Carlos Rivera

Entre risas Papá Noel le sugirió, que se pusiera a trabajar junto a su pareja sentimental para que este deseo pudiera cumplirse. Además, le aseguró que se convertiría en mamá, no necesariamente el próximo año, pero sí que su hijo nacería en el 2023.

En la siguiente parte de su carta que estaba siendo leída por Santa Claus, la novia de Carlos Rivera se mostró conmovida y con lágrimas en sus ojos. Externó que solo hay una cosa faltante en su vida, "y me gustaría que se cumpliera el próximo año".

Asimismo se considera una "buena tía y me esfuerzo en ser una buena hermana e hija todos los días", porque su familia es lo más importante de su vida.

La también cantante originaria de Monclova, estado de Coahuila, México y ex participante de la cuarta generación de La Academia , resaltó tener una familia hermosa, "mis papás, mis hermanos y mis sobrinos que los amo demasiado".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

