"Me quería morir": Sherlyn explota contra una persona que expuso a su bebé al Covid-19

En la reunión de ‘Netas Divinas’, Sherlyn expresó su furia ante una persona irresponsable que puso a su bebé en riesgo de un contagio de Covid-19.

Y es que aunque Sherlyn ha sido sumamente cuidadosa durante toda la pandemia, guardando aislamiento y todas las precauciones necesarias, bastó solamente una salida para ver de cerca el riesgo a un contagio.

Leer más: Dalú anuncia que formará parte de MasterChef Celebrity México 2021

En el video que recientemente subió Isabel Lascurain del reencuentro de conductoras de ‘Netas Divinas’, Sherlyn relató aquella cena, donde tan solo hubieron cuatro personas, donde llegó una persona que luego descubrió que tenía el virus.

“Llegó este señor con unos chupes encima, que todos lo conocen, y llegó y me dijo ‘¡Ay, déjame cargar a tu hijo!’ Cargó a mi hijo muy alegre, y me dice uno de los amigos de Ale ‘quítale, al bebé, que no lo cargue’, entonces se lo quité, agarré a mi hijo, bye”, contó.

El terror para Sherlyn llegó un día después, cuando se le informó que este hombre que tuvo a su bebé en brazos era positivo a Covid-19, y que ya se había hecho la prueba antes de acudir a la cena.

“Al siguiente día me habla uno de mis amigos que estuvo en la reunión, y me dijo ‘Sher, salió este señor positivo’, y yo me quería, o sea, era como… me quería morir”.

La actriz y conductora reaccionó inmediatamente y no pudo guardar su coraje para sí misma, pues contactó a la persona para echarle en cara su irresponsabilidad.

“Le dije a Alejandro, pásame su teléfono porque yo necesito hablar con él. (Me dice) ‘no Sher, ya déjalo así’, y yo de ‘no, no, no, este necesita escucharme’. Le marqué y le dije que era un irresponsable, que cómo se le había ocurrido, que si tenía duda, ¿por qué ch*ngados no se guardó en su casa y no evitó el tener contacto?”, relató.

Leer más: "Tomé la mejor decisión": Por esta razón Allisson Lozz se niega a volver a actuar

Pese a que solo se trató de un susto, y ni ella ni su hijo resultaron positivos al virus, Sherlyn se expresó molesta ante aquellas personas que aún sabiendo que son sospechosas, o que saben que son asintomáticos, no guardan aislamiento.

“Deja solamente a mi bebé, había amigos que si les hubiera dado no hubiera estado padre. Hubo mucha gente que porque era asintomática salió a la calle y a mí me dio un coraje con esa gente. Estamos expuestos todos, pero no seas c*brón, si tienes dudas no expongas a nadie”.