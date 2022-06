"Me querían enjaretar la cuenta a mí", Pablo Montero da su versión, niega haber huido de restaurante

En la reciente edición de la revista TVNotas, se publicó que el actor y cantante mexicano Pablo Montero, habría huido de un restaurante ubicado en Polanco, en la Ciudad de México, para no pagar la cuenta por 15 mil pesos. Un supuesto trabajar de este establecimiento, aseguró que el protagonista de la bioserie "El último rey: el hijo del pueblo", ha hecho esto en otros lugares.

"Es la forma de operar del señor, nos dijeron que se ha salido de diversos restaurantes sin pagar, les dice que enseguida regresa y se sale así como así".

De acuerdo con la revista antes mencionada, Pablo Montero estuvo en uno de los privados del restaurante en compañía de una mujer y tres amigos. Horas después, mandó a su chofer a un cajero automático, pero según no tenía dinero. Al regresar con el cantante, sus amigos ya se habían ido y al no tener para pagar la cuenta, se las ingenió para huir.

Cuando el mesero que los atendió le llevó la cuenta, Pablo se las arregló mientras su chofer lo esperaba a las afueras del restaurante; cuando el personal se enteró de que se estaba yendo sin pagar, salieron detrás de él unos meseros, el capitán y dos personas de seguridad.

"Pero Pablo ya se había subido a su camioneta y le dijeron al chofer que no había pagado, pero no hizo caso, aunque ya llevaban la terminal en la mano para cobrarle la cuenta, que era de 15 mil pesos, se arrancaron. Por lo pronto, en ese lugar donde aún era bien recibido, ya no lo quieren ni ver, porque ya conocieron su maña".

Tras esta publicación, Pablo Montero negó haber huido del restaurante para no pagar la cuenta. En unos mensajes que le envió al conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante, los cuales fueron leídos en el programa "De primera mano" de Imagen Televisión, asegura que las personas con las que fue, pretendían que él pagara.

Lo del restaurante, yo fui un rato con un grupo de 15 personas y me querían enjaretar la cuenta a mí, y yo les dije: 'yo pago lo que consumí, no la cuenta de 15 personas, están mal'.

Al parecer, las personas que estaban con Pablo Montero, querían que él liquidara la cuenta por ser un famoso. "Como yo soy una persona pública, se van sobre mí. ¿Yo por qué tengo que estar pagando la cuenta de todas esas personas?".

Te recomendamos leer:

Cabe mencionar que este rumor, surge luego de las declaraciones que hizo Juan Osorio, productor de la controvertida bioserie "El último rey: el hijo del pueblo". El ex esposo de la vedette cubana Niurka Marcos, dijo que Pablo Montero, el último día de grabaciones de la serie, dejó a todos los actores y personal de la producción plantados, presuntamente por estar en estado de ebriedad.

Asimismo, Juan Osorio externó que el actor fue poco profesional con esta acción y estaba muy decepcionado de él.