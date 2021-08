"Me quieren seguir recordando el cabañazo", Laura G atacada por su amorío con Carlos Loret de Mola

Una vez más la conductora de televisión Laura G, quien forma parte del elenco del show matutino "Venga la alegría" de TV Azteca, se defendió de los fuertes ataques en su contra por el supuesto amorío que tuvo hace ya unos años con el periodista mexicano Carlos Loret de Mola, quien fue el titular de la barra de noticias matutina de Televisa con los noticiarios "Primero Noticias" y "Despierta".

¿Qué fue lo que pasó? Laura G es una de las participantes del reality musical "Quiero cantar" que se lleva a cabo en "Venga la alegría". En una de las recientes emisiones de este show cantó "Vida de rico" del cantautor colombiano Camilo. La también locutora de radio tuvo que detener su presentación al no poder contener las lágrimas, ya que durante su interpretación fueron mostradas imágenes de algunos de los bellos momentos junto a sus hijos Lucio y Lisa, fruto de su matrimonio con el director creativo argentino Nazareno Pérez Brancatto.

Usuarios de redes sociales criticaron a Laura G por sus supuestas falsas lágrimas y de paso, aprovecharon para recordarle uno de los escándalos que ha protagonizado: el romance con Carlos Loret de Mola.

Fue en el 2011 cuando la revista TVNotas publicó unas fotografías de Carlos Loret de Mola y Laura G, saliendo de una cabaña a las afueras de la Ciudad de México, por lo que fueron vinculados sentimentalmente. Cabe recordar que en aquel entonces ambos trabajaban en el noticiero "Primero Noticias". Siempre negaron su romance, sin embargo, Laura fue muy criticada e insultada, ya que el periodista era un hombre casado.

Laura G se defendió de los ataques de sus haters. Foto: Instagram @lauragii

Por mucho tiempo Laura G fue conocida y señalada como la amante de Carlos Loret de Mola; aquel escándalo fue llamado "el cabañazo". Ante las críticas y ataques que recibió recientemente tras su participación en "Quiero cantar", la conductora de televisión se defendió de sus haters, dejando muy en claro que aunque le recuerden los errores del pasado, no le afectan.

"Yo estoy orgullosa de cada paso que he dado en mi vida porque me ha convertido en la persona que soy ahora, si ustedes me quieren seguir recordando el cabañazo, síganlo recordando ustedes, quedó en el pasado, ya hablé, lo superé, no volví a hacerlo, aprendí y listo, se queda, uno viene a avanzar".

Asimismo Laura G, quien hace unos años fue conductora del show "Sabadazo" en Televisa, manifestó que si los haters piensan que con "recordarme esto me van a hacer daño, están muy equivocados, porque cosa que vivo y cosa que me destruye, la sano, la proceso, tengo la habilidad y tengo a las personas que me ayudaron a hacerlo para cerrarlo y avanzar".

Y sobre las críticas por su manera de cantar dijo: "¿que no canto? Chavos, yo misma hago burla de que no canto yo sé que no canto, no quiero cantar, no quiero hacer un auditorio, no es mi sueño".

